【賀年菜式】一粥麵新春鮑魚聚寶盆+五福臨門煲套餐 　貴氣食材落足料

▲ 新春「鮑魚盆菜」套餐

農曆年將至，一粥麵特別提供各式美味新年意頭菜，包括：「鮑魚盆菜」及「五福臨門煲」，不論堂食或外賣都可享用美味豐富賀年菜。

華麗食材超抵價「鮑魚聚寶盆」套餐

繼早前受歡迎的「鮑魚盆菜」於農曆年再下一城，推出新春「鮑魚聚寶盆」套餐，豐腴的盆菜內容，重點在於寓意七星報喜的7款矜貴食材，包括：鮮甜飽滿的十頭鮑魚、甘香撲鼻的北海道宗谷瑤柱、濃郁海鮮滋味的韓國蠔豉、啖啖肉的肥厚花菇、軟嫩的法國鴨掌及新鮮彈牙的原隻大蝦，更有半隻皮薄油少、肉質嫩滑的貴妃雞，用料非常豐富，再配以南乳腩肉、豬皮、魷魚、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等好意頭菜。

▲ 一粥麵新春「鮑魚聚寶盆」

即日起除再度推出早鳥價惠外，更推出激抵價新春套餐，加入令人垂涎三尺的紅燒花膠肉絲素翅（4磅），及香氣誘人暖笠笠的臘味糯米飯，6人享用售$1,088。

新春「鮑魚盆菜」套餐、早鳥價錢及訂購詳情

「鮑魚盆菜」珍貴食材：每份「鮑魚盆菜」（6位用），包括十頭鮑魚（6隻）、北海道宗谷瑤柱（6粒）、韓國蠔豉（6隻）、原隻大蝦（8隻）、貴妃雞（半隻）、法國鴨掌（6隻）、花菇（8隻）、南乳腩肉、豬皮、魷魚、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花共16款食材。

新春「鮑魚聚寶盆」激抵套餐$1,088 (6位用)

套餐菜式包括：鮑魚盆菜、紅燒花膠肉絲素翅4磅、臘味糯米飯2磅

鮑魚盆菜早鳥8折優惠$788 (6位用) / 標準價 $988 (6位用)

訂購日期：即日起至2023年1月20日（即日起至年廿九日）

早鳥8折優惠：即日起至2023年1月18日（即日起至年廿七日）

標準價：1月19日至1月20日（年廿八日至年廿九日）

取貨日期：2023年1月13日至1月25日（年初四）

取貨時間：3-7pm (年初一至四增設：12nn-3pm)

額外優惠：使用手機訂購，更加送6罐可口可樂。早鳥優惠時段經分店/手機訂購即送$88福袋優惠券。於Klook平台購買鮑魚盆菜6人套餐可享$100電子優惠券

銷售渠道：42間分店及手機訂購（https://bit.ly/sspc2022）及Klook

▲ 「五福臨門煲」套餐 （配揚州炒飯）

團團圓圓「五福臨門煲」

另外，亦有適合兩小口溫馨團年，填滿祝福的「五福臨門煲」，以高質食材入饌，包括：古法扣鴨掌、滋補紅燒花膠、鮮味瑤柱、惹味南乳豬手、啖啖有咬口的蠔皇花菇等。

套餐更有兩款配搭組合任你選擇，包括「五福臨門煲」配香脆黃金乳鴿及2碗香飯，或「五福臨門煲」加豐盛多料的揚州炒飯。

查詢熱線：2601 8158