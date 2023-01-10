《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》推出最新預告　全新大反派征服者康首現大銀幕

2023年，Marvel首套推出電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），將為Marvel電影宇宙 (MCU）第五階段揭開序幕。最新預告揭今集更多內容

《蟻俠》(Ant-Man) 於2015年首度登場，叫好叫座，全球票房勁收5.19億美元；續集《蟻俠2: 黃蜂女現身》(Ant-Man and the Wasp) 更愈戰愈勇，全球票房高達6.23億美元。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

征服者康首現大銀幕

今集愈玩愈大，「蟻俠」和「黃蜂女」將闖入不受時間限制的量子領域，遇上各式前所未見的奇怪生物，比魁隆級數更強勁的全新大反派 – 征服者康 （Kang the Conqueror）更會首度現身大銀幕。

擁有改寫現實及打破時間線超能力的康，將會以此屈機能力利誘「蟻俠」達成協議，透過控制時間，為「蟻俠」帶來改寫現實的二次機會。

▲ 《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》

但與此同時，「蟻俠」與「黃蜂女」將須面對最難以應對及無法預視的挑戰！

從最新預告可見，「蟻俠」在踏入量子領域之後，除了「變大」、「變細」外，亦能夠同時創造不同分身，與康正面交鋒。

要建構高科技的神秘宇宙，加上正邪對決激戰連場，製作規模和壯觀特技肯定又再超越上集。