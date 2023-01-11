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【專業失德】聯合醫院病人鄧桂思肝衰竭死亡　2醫生涉誤殺被捕下周一提堂

社會 09:20 2023/01/11

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聯合醫院病人鄧桂思肝衰竭死亡，2醫生涉誤殺被捕下周一提堂。（資料圖片）

警方1月9日控告一名45歲及一名50歲男子各一項誤殺罪，2人為時任聯合醫院醫生。案件將於1月16日上午在東區裁判法院提堂。據了解，死者為曾於聯合醫院接受治療的女病人鄧桂思。

經過調查及諮詢法律意見後，西區警區重案組人員1月9日拘捕該2名男子，他們涉嫌與2017年8月26日在西區一醫院發生的一宗死亡事件有關。案中一名44歲女子死亡。

2017年1月至2月期間，該名44歲女子在觀塘區一醫院接受該2名男子診治後，出現急性肝衰竭，她其後被轉送到西區一醫院接受治療及進行數次手術，並於同年8月26日被證實死亡。

據控詞指，被告林治崑及陳小劍作為註冊醫生，分別於2017年1月及2月時，未有察覺病人紀錄上，顯示病人鄧桂思屬乙型肝炎帶病毒者，於處方類固醇藥物時，未有同時處方抗乙肝病毒藥物。

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記者：黃穎津

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