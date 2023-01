【金球獎2022】楊紫瓊《奇異女俠》成金球影后大熱　關繼威奪最佳男配角

▲ 楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」(NBOR)最佳女主角。

第80屆金球獎香港時間今日(11號)舉行,楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名,

楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」(NBOR)的最佳女主角,為該頒獎禮45年來首位獲影后的亞洲女演員,令她獲金球影后提高一線。

關繼威奪最佳男配角

在《奇異女俠玩救宇宙》美籍華人關繼威亦入圍最佳男配角,最後成功奪最佳男配角獎。

關繼威上台領獎激動,感謝一直有很多機會,並多謝導演及楊紫瓊,以及人生中最重要的太太。

▲ 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角為《黑豹2:瓦干達萬歲》的Angela Bassett。

《水之道》爭最佳電影

湯唯主演的韓片《分手的決心》,則代表韓國入圍最佳外語片,同角逐此獎並有與印度的《革命雙雄》(RRR)、德國《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)、阿根廷《Argentina》與比利時的《Close》。

另外,全球票房大賣的《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water)及湯告魯斯《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)角逐劇情組最佳電影。

▲ 班頓費沙角逐最佳男主角。

憑《The Whale》入圍劇情類最佳男主角獎的《盜墓迷城》男星班頓費沙(Brendan Fraser),去年指控早年曾遭到金球獎屬會外籍記者協會前的主席性侵,一早決定缺席今天的頒獎晚宴。