  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 11:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金球獎2022】楊紫瓊《奇異女俠》成金球影后大熱　關繼威奪最佳男配角

娛樂 09:48 2023/01/11

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」（NBOR）最佳女主角。

第80屆金球獎香港時間今日（11號）舉行，楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名，

楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」（NBOR）的最佳女主角，為該頒獎禮45年來首位獲影后的亞洲女演員，令她獲金球影后提高一線。

關繼威奪最佳男配角

在《奇異女俠玩救宇宙》美籍華人關繼威亦入圍最佳男配角，最後成功奪最佳男配角獎。

關繼威上台領獎激動，感謝一直有很多機會，並多謝導演及楊紫瓊，以及人生中最重要的太太。

關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角為《黑豹2：瓦干達萬歲》的Angela Bassett。

《水之道》爭最佳電影

湯唯主演的韓片《分手的決心》，則代表韓國入圍最佳外語片，同角逐此獎並有與印度的《革命雙雄》（RRR）、德國《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）、阿根廷《Argentina》與比利時的《Close》。

另外，全球票房大賣的《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）及湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）角逐劇情組最佳電影。

班頓費沙角逐最佳男主角。

憑《The Whale》入圍劇情類最佳男主角獎的《盜墓迷城》男星班頓費沙（Brendan Fraser），去年指控早年曾遭到金球獎屬會外籍記者協會前的主席性侵，一早決定缺席今天的頒獎晚宴。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育
16:07 2022/05/13
【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育
【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌入選
17:38 2022/05/24
【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌入選
【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片
23:00 2022/12/12
【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片

你可能感興趣

【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育
16:07 2022/05/13
【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育
【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌入選
17:38 2022/05/24
【時代】雜誌公布2022年全球百大影響力人物　劉思慕+楊紫瓊+谷愛凌入選
【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片
23:00 2022/12/12
【金球獎2023】楊紫瓊首入圍角逐影后　湯唯《分手的決心》爭外語片
楊紫瓊 湯告魯斯 湯唯 電影 演員 金球獎

最高瀏覽

【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
16:58 2023/01/10
【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來
【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
16:43 2023/01/09
【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝
13:12 2023/01/10
【婚禮亮點】結婚請飲擺一圍「前男友桌」　新娘前男友一共通點令來賓驚訝