【金球獎2022】楊紫瓊《奇異女俠》成金球影后大熱　關繼威奪最佳男配角

▲ 楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」（NBOR）最佳女主角。

第80屆金球獎香港時間今日（11號）舉行，楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名，

楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」（NBOR）的最佳女主角，為該頒獎禮45年來首位獲影后的亞洲女演員，令她獲金球影后提高一線。

關繼威奪最佳男配角

在《奇異女俠玩救宇宙》美籍華人關繼威亦入圍最佳男配角，最後成功奪最佳男配角獎。

關繼威上台領獎激動，感謝一直有很多機會，並多謝導演及楊紫瓊，以及人生中最重要的太太。

▲ 關繼威《奇異女俠玩救宇宙》

最佳女配角為《黑豹2：瓦干達萬歲》的Angela Bassett。

《水之道》爭最佳電影

湯唯主演的韓片《分手的決心》，則代表韓國入圍最佳外語片，同角逐此獎並有與印度的《革命雙雄》（RRR）、德國《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）、阿根廷《Argentina》與比利時的《Close》。

另外，全球票房大賣的《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）及湯告魯斯《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）角逐劇情組最佳電影。

▲ 班頓費沙角逐最佳男主角。

憑《The Whale》入圍劇情類最佳男主角獎的《盜墓迷城》男星班頓費沙（Brendan Fraser），去年指控早年曾遭到金球獎屬會外籍記者協會前的主席性侵，一早決定缺席今天的頒獎晚宴。