【失業爸爸】中年失業搵工無回音　港爸每日扮返工︰未敢同老婆講

▲ 有港爸中年失業搵工無回音，卻未敢同老婆講。

疫情影響各行各業，有公司結業，有打工仔失業或被裁員。一名港爸在社交媒體分享中年失業的經歷，寄CV搵工也沒回音，坦言「未敢同老婆講」，只好每日扮返工。農曆新年快到，他要包利是、辦年貨等支出增多，經濟壓力更大了。

寄CV無回音以為電話壞

該名港爸向facebook專頁「辦公室日報」講述自己的經歷，他自言46歲失業，在求職網站尋找本行的工作，幾乎全部招聘廣告都有寄CV，可是結果不似預期︰

真係一個回音都冇，唔好話去interview，連電話都冇人打嚟，如果唔係間中有嗰啲推銷來電，我仲以為部電話壞咗。

他表示「未敢同老婆講」，早前假裝要清大假，待在家3個星期，而現在只能「每日行到夠鐘先敢返歸」。他既想有更多公眾假期，那就不必外出扮返工，不過又怕太多公眾假期會影響搵工，「怕人哋唔出廣告請人，怕人哋未有時間約見工」，有感很矛盾。

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農曆新年支出大不敢花費

港爸指自己雖然有積蓄，但擔心再找不到工作就坐食山崩，不敢亂花費。原本一家人開開心心過農曆新年，不免對他造成壓力︰

農曆新年就到，又要包利是，又想買新衫畀仔女……

網民︰搵住散工先

很多網民鼓勵港爸，留言「搵住散工先，唔好灰」、「等啲人出晒花紅就有空位」、「關關難過關關過，仲有屋企人同你一齊過」。不少人認為他應跟老婆坦白，夫妻有商有量可能找到方法，他也不必每日辛苦扮返工，表示「同老婆講啦，一家人點都會支持你」、「同太太坦白，一個人頂會出現負面情緒」、「或者同太太講咗情況先，至少安頓咗一邊，唔使瞞住對方」。

此外，有網民建議他在失業期間可做散工，送外賣、送貨等，有點收入之餘，也可以填塞一下時間，不會胡思亂想；或趁空閒考取保安牌照，日後多一個選擇。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳