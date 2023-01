▲ 楊紫瓊大熱封金球影后。

第80屆金球獎香港時間今早(11號)公布賽果,楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)入圍喜劇/音樂劇組別最佳女主角提名,並一擊即中。

楊紫瓊日前摘下「全國電影評論學會」(NBOR)的最佳女主角,為該頒獎禮45年來首位獲影后的亞洲女演員,令她獲金球影后提高一線,最終成功奪今屆金球獎喜劇組最佳女主角。

▲ 《奇異女俠玩救宇宙》

而同片的美籍華人關繼威亦奪最佳男配角,關繼威上台領獎激動,感謝一直有很多機會,並多謝導演及楊紫瓊,以及人生中最重要的太太。

另外,喜劇/音樂劇類最佳男主角是《伊尼舍林的女妖》哥連法路(Colin Farrell)。