【萬千星輝頒獎典禮2022】江美儀封后獲前夫吳君祥送祝福　與君如胞弟再見亦是朋友

▲ 江美儀跟吳君祥再見亦是朋友。

入行廿五年的江美儀憑劇集《下流上車族》裡莫雯慧一角奪得「最佳女主角」，得獎一刻激動落淚，受訪時更感謝伯樂吳君如推薦加入TVB，更高呼：「三姑我終於得咗喇！」

另外江美儀跟君如胞弟吳君祥曾秘婚10年，二人於2016年離婚，惟再見亦是朋友，前夫吳君祥日前於社交平台向美儀送上祝賀。

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▲ 江美儀入行廿五年首度「封后」。

祝賀前妻奪獎

江美儀前夫吳君祥周一於微博發帖文，他上載一張江美儀獲獎時的電視截圖，似乎台慶頒獎禮當晚他在電視機前觀戰。

吳君祥寫道：「當妳拿不到最受歡迎女角色之後，我就猜到你會拿女主角，實至名歸！Congratulations，好好enjoy得獎的時刻。」有網民更大讚吳君祥是「好前任」。

▲ 江美儀跟吳君如關係依然良好。

被爆秘婚

江美儀跟吳君如胞弟吳君祥相戀11年，不過在2018年二人被爆已分手兩年，其後男方父親夏春秋受訪時更爆出兒子與江美儀於2006在西雅圖註冊結婚，突由揭出分手變離婚。

當時美儀人對媒體回應：「我相信在各自的路上有著我們互相的關心和鼓勵，將來必定會走更高更遠。」

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崩潰剖白失婚之痛

在去年，江美儀夥拍林盛斌擔任TVB節目《Mean Talk》主持，卻被反客為主，遭嘉賓豹哥單立文重提婚變一事，向來性格硬朗的她情緒一度激動起來，崩潰落淚剖白失婚之痛。

同年，她接受黎芷珊主持的訪談節目《單對單》訪問再剖白離婚原因指，跟前度步伐不同，有感對方對朋友最好，故提議二人回復朋友身份。

江美儀坦言：「他都好大壓力，因他是某某個仔、某某的細佬、同誰和誰的男友，他永遠沒有一個好清晰的身份。可能好小的一句說話，我覺得他聽了會感覺我們身份有距離。」

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彼此沒有遺憾

另外，二人性格不同，一個愛熱鬧、愛朋友，美儀卻想愛得浪漫，生活習慣難以協調，即使二人曾嘗試挽救，最終也離婚收場：「我見佢冇乜特別行動想箍煲，或者我要求高，我希望佢呢樣嗰樣，可能佢做咗我唔覺，或者唔係我想要嘅，佢有講過話我想佢做嘅嘢佢做唔到。」

縱使曾感到受傷，美儀對這段婚姻卻沒有遺憾：「愛過咪得咯。」不過她不排除會再拍拖，只是不考慮同居：「有鼻鼾點算？又要重新適應過，好似好煩咁。」

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