【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會

第80屆金球獎在現正舉行，美籍華裔男星關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）獲最佳男配角獎，也是金球獎史上首位奪此殊榮的華裔男星。

關繼威擊敗對手包括《巴比倫：星聲追夢荷里活》的畢彼特（Brad Pitt）、《伊尼舍林的女妖》的班頓基臣 (Brendan Gleeson)等強敵奪獎。

他在台上激動落淚多謝妻子Echo外，亦特別多謝一手發掘他的大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）表示：「我永遠記得誰給我第一次機會，史蒂芬，謝謝」！

▲ 關繼威

獲史匹堡賞識

現年51歲的關繼威在1971年生於越南，是位越南華裔，父親來自中國內地、母親來自香港，後來移民到美國。

在1984年，他參演史提夫史匹堡執導《魔域奇兵》（Indiana Jones ad the Temple of Doom），影片大受歡迎成超人氣童星，後來他還參演另一賣座片《小靈精》（The Goonies）。

之後，他轉型成為特技演員，同時也有在幕前演出，包括曾演港片《無限復活》等。

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成龍錯失好戲

另外，《奇異女俠玩救宇宙》導演當日原本邀成龍及楊紫瓊在該片合演夫婦。

楊紫瓊曾受訪爆料指成龍卻拒絕演出，楊紫瓊透露：「某天成龍傳短訊給我，恭賀《奇》片獲佳績，然後說此片導演曾赴內地找他，希望邀請他當主角，結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞，回覆說：『你走寶了，兄弟！』」

於是丈夫一角改由關繼威擔演，結果他憑此片贏得金球獎。

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