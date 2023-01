【金球獎2022】關繼威奪最佳男配角　哽咽感謝伯樂：永遠記得誰給我第一次機會

第80屆金球獎在現正舉行,美籍華裔男星關繼威憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)獲最佳男配角獎,也是金球獎史上首位奪此殊榮的華裔男星。

關繼威擊敗對手包括《巴比倫:星聲追夢荷里活》的畢彼特(Brad Pitt)、《伊尼舍林的女妖》的班頓基臣 (Brendan Gleeson)等強敵奪獎。

他在台上激動落淚多謝妻子Echo外,亦特別多謝一手發掘他的大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)表示:「我永遠記得誰給我第一次機會,史蒂芬,謝謝」!

▲ 關繼威

獲史匹堡賞識

現年51歲的關繼威在1971年生於越南,是位越南華裔,父親來自中國內地、母親來自香港,後來移民到美國。

在1984年,他參演史提夫史匹堡執導《魔域奇兵》(Indiana Jones ad the Temple of Doom),影片大受歡迎成超人氣童星,後來他還參演另一賣座片《小靈精》(The Goonies)。

之後,他轉型成為特技演員,同時也有在幕前演出,包括曾演港片《無限復活》等。

成龍錯失好戲

另外,《奇異女俠玩救宇宙》導演當日原本邀成龍及楊紫瓊在該片合演夫婦。

楊紫瓊曾受訪爆料指成龍卻拒絕演出,楊紫瓊透露:「某天成龍傳短訊給我,恭賀《奇》片獲佳績,然後說此片導演曾赴內地找他,希望邀請他當主角,結果遭他拒絕。我造訴他早有所聞,回覆說:『你走寶了,兄弟!』」

於是丈夫一角改由關繼威擔演,結果他憑此片贏得金球獎。

