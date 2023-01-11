【夫妻相處】雙職妻確診被趕回娘家　控訴豬隊友婚後冷血無情

▲ 雙職妻確診被趕回娘家，心酸控訴老公婚後冷血無情行為，

夫妻相處，應以互相尊重作基礎。一名在職母親日前不幸染疫，可是丈夫竟對她的身體健康漠不關心，更把她趕回娘家。事件觸發事主回想結婚多年丈夫冷漠無情、自私自利的行為，令她不感大嘆「如果可以再來一次，我不會相信他在求婚時說的話」。事件一經分享亦引起網民的熱議。

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日前，台灣一名網民於「匿名公社」上以「昨天我確診了」為題發文指事主的丈夫對她確診的一事十分不滿，並著令她自己回到自己的原生家庭之中休息，不要回家照顧小孩。丈夫的反應令事主反感，

你是病毒你滾吧的心態！

事主指丈夫從沒考慮過自己也是密切接觸者，更把自己的父母叫來照顧小孩，亦沒考慮過會把病毒再次傳播予他人。自私的行為令事主不禁回憶婚內的種種。

事主分享指，自有小孩以來，她就連加班也會受到丈夫的白眼，更遑論是社交活動。她的生活就只有上班和照顧丈夫的起居飲食，可是丈夫從不會感恩，也從不分擔照顧小孩的責任。

事主更分享實例指，丈夫只顧自己的上班時間，一早便會出家門，把接送小孩的責任全都落在了事主的身上，但忘卻了事主也是要趕上班，即使丈夫提早下班也不會接送小孩。事主不禁表示

小孩生病我自己帶去看醫生，小孩打疫苗我自己帶去，我沒有人可以找。

撇除了小孩的瑣事，日常支出夫妻之間也是相互分擔。可是每當吵架時丈夫便會出言侮辱

你甚麼錢也沒有付，你憑甚麼待在這裡，你是廢物，你騎著你的機車滾！

有時丈夫的情緒過於激動時更會出手把事主推出門外，亦不會理會小孩的情緒繼續惡言相向。

透過這次染疫後丈夫的反應，令事主更確信丈夫只是一個自私的人，從沒有考慮過事主。事主認為，婚姻應是合作，可是她只感到「冷暴力」，不僅所有的紀念日也被丈夫所忘卻，更直言

有了小孩後，真的感受不到愛，明明前面交往這麼多年，卻還是沒法防堵到婚後會是這樣的局面。

事主最後更心酸指

如果可以再一次，我不會相信這個人的說話，我不會相信他在求婚時說會照顧我。

事主更希望若可以的話能睡著便過去了這一生，離開有丈夫的世界。事主的心酸發言引起網民的熱議，對事主表現出支持及鼓勵：

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責任編輯：羅嘉欣