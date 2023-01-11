【網紅分手】台KOL小A辣為愛接受變性手術 　無奈最終與男友結束5年情

▲ 小A辣與拍拖5年的男友分手。

台灣網紅「小A辣」與拍拖5年的男友阿富結束5年情，令人感到可惜。二人同樣在社交平台發文證實「分」訊，小A辣更哭至淚崩，獲不少網民作暖心安慰。

小A辣在帖文中祝福舊愛可找到更適合的伴侶，並感謝對方5年來的陪伴。

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

小A辣與男友分手

小A辣上載一段與阿富的合照幻燈片，忍痛地宣布二人分手的消息：

愛情裡我願意為你做任何的角色

曾是男兒身…不得不承認

部分為你變成女人

在一起不分你我，

一心只想讓對方更好，

就算沒有人喜歡你，我喜歡你。

愛情的陪伴只需我跟你！

在一起五年說長不長說短不短，

過程看得出你的努力，

終究抵不過你的心魔，

從沒把你當卑微的角色看待，

你就是我的男人、男友！

這五年來謝謝你的陪伴，

我卻給了你無形的壓力，

對不起曾經的「我愛你」

只剩「我祝福你」

祝福你 找到更適合的伴侶。

阿富就比小A辣更先在IG發帖文證實二人已分手：「這一夜比我想像中的難受痛苦，在一起五年，從妳沒變性到經歷大大小小的手術，我總是跟妳說，妳自己成為妳自己想要的樣子，不要因為我而去動刀」、「跟妳在一起的這五年我很開心,我沒有後悔過跟妳在一起，我很高興能成為妳回憶中的一部分」、「有時候放手是另一種愛的表現，這段期間我很幸福很幸運，我覺得妳值得更好的」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

我會更好的

在公布分手消息後，小A辣在IG限時動態上載顯然是落淚過後的自拍照，「潰堤到現在，謝謝大家對我的關心，我很好！有你們的溫暖鼓勵，我會更好的，我們都要一起變的更好」。

小A辣又回顧5年前因拍攝MV拍攝而認識阿富，而情已逝後落淚的小A辣被網民批評，她回應指：「其實如果很珍惜一段感情，不管是不是三性，都是會難過的，刻骨銘心深愛過」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

經歷風風雨雨

小A辣後來在直播過後，於IG再度交代感受：

首先我跟阿富經過了許多風風雨雨

因為我身分的關係

彼此雙方都有各自的壓力

這些交往前我們其實都知道

但當初的情投意合

我們想要在一起

一起承受未知的未來與論壓力

這是我的初戀

所以我特別的刻苦銘心

一路上陪他成長

我自己也一路上的蛻變

對於這段感情

我們彼此抱著感恩的心

人家說有緣才會相遇

前幾輩子有相欠

這輩子才會來還

當相欠的兩清後

自然就會緣了

最後我想說謝謝所有愛我的人

我會堅強起來的不要擔心

小A辣做變性手術

在2020年10月，小A辣表示花了12萬港元到泰國進行變性手術，並指：「將弟弟送走，把妹妹帶回家」。

小A辣分享道：「終於完成最後一個步驟，我變完性了。因為疫情的關係，原本4月的手術延到了10月，在這段期間泰國那邊的疫情得到控制。因為人生無常，永遠都不會知道下一秒會發生什麼事，所以我選擇了自己一個人去泰國手術。謝謝老天的眷顧，平安無事順利歸來，往後將以另外的身份，面對大家。」

她透露手術前有和媽媽溝通，還向祖先擲茭，結果取得祖先同意及媽媽的諒解。縱使男友一開始反對手術，認為手術有風險。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

精彩獎賞活動等您發掘：http://https：//bit.ly/3ClEy1R