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【不幸意外】資深傳媒人意外跌倒　軟骨碎裂憔悴臥床照曝光

健康 12:45 2023/01/11

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資深傳媒人意外跌倒，軟骨碎裂憔悴臥床照曝光。

台灣資深傳媒人兼名嘴徐聖梅昨日（10日）突然在社交平台，上載一幅自己看似氣若游絲躺臥於病床、左邊腳被紗布包裹著的照片，令不少網民大受驚嚇。她透露，事發當日收工後，因意外跌倒致膝蓋著地，令軟骨碎成兩半，目前只能躺床靜養。

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許聖梅在Facebook表示當日是樂極生悲，原本「開心收工」，但最終卻是「提著大包小包，然後一個跌倒，膝蓋直接撞擊地面，軟骨碎成了兩半」。她送院後證實骨折，因此雖然臥床療養，不過病塌中亦不忘取笑，慶幸自己事發時工作已結束，而且所穿的短裙「非常適合打石膏」。

她又提到，之前為家中長輩買的助行器和輪椅，對方雖然没用到，相信自己今次可以「全盤接收」，並感嘆意外令自己看清身邊的朋友「要知道自己有没有朋友？骨折的時候就知道了，因為朋友全跑光了」；又指「那些祝福的話，聽聽就好，沒有温度，也幫不上什麼忙」。

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責任編輯：羅嘉欣

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