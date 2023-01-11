【萬千星輝頒獎典禮2022】胡定欣親向周嘉洛澄清黑面之謎　肥媽表情管理鬆懈逐格睇

▲ 胡定欣親向周嘉洛解釋黑面之謎。

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》周日（1月8日）在電視城圓滿結束，除出爐得獎者成為焦點至最，當晚台上台下的花絮更成為網民的熱論的話題。

兩屆視后胡定欣僅憑《白色強人2》角逐「馬來西亞最喜愛TVB女主角」獎項，最後卻被劉佩玥擊敗，僅以亮麗打扮贏得「最佳衣著女藝人獎」，可謂全晚陪跑。

有眼利網民發現坐在「一姐席」的她，在周嘉洛奪得「最受歡迎電視男角色」分享感言時，被指坐姿霸氣沒有給掌聲，更黑面神上身嘴藐藐，被指不滿賽果，程度比起2020年陳自瑤「黑面」賀老公王浩信成雙料視帝更經典！

▲ 唯獨胡定欣坐姿霸氣，沒有拍手。

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親向周嘉洛澄清

及後胡定欣在社交平台上載合照祝賀好友陳山聰首封視帝，周嘉洛在帖文留言畀心心圖案，胡定欣藉此標籤對方，為黑面之謎作出回應：「周嘉洛，你係度啱啦! 我真係無黑你面!~😂 我真心聽緊你講得獎感受! 恭喜您!~👏🏽」

而周嘉洛亦大方回覆：「😆😂多謝你定欣! 我會更努力!❤️‍🔥💪🏻 同埋放心! 你總是那麼友善! 就算人地講我都唔信亦唔覺你有黑面🫶🏻🫶🏻」貴為一姐兼前輩的胡定欣再以紅酒emoji作禮貌式結尾。

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有網民翻出胡定欣昔日的《萬千星輝頒獎典禮》片段，指她每年表情管理都是鬆懈，包括2018年何廣沛及馮盈盈奪「飛躍進步男女藝員」、林淑敏奪「最佳女配角」獎項等，同樣沒有表情。

有網民狠批她又在做自己，亦有人認為頒獎禮時間長，一時呆滯放鬆表情人之常情。

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同場加映肥媽黑面：

《萬千星輝頒獎典禮2022》當晚除胡定欣，有網民留意到坐在候選席的肥媽（Maria Cordero）全晚也沒有表情。

入圍「最佳女主持」十強的她，在陳貝兒奪得獎項時，擺出一副黑面樣兼沒有拍手；JW（王灝兒）奪「最受歡迎電視歌曲」獎時更疑似睡著。

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