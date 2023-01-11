【膀胱炎】女子嫌污糟「扎馬式」如廁致膀胱發炎全是細菌 　醫生：30分鐘繁衍一代

▲ 台灣女子嫌污糟「扎馬式」如廁致膀胱發炎全是細菌。

不少女生外出都因爲衛生問題不敢上公共廁所，有人選擇憋尿，甚至也有人「直接踩上馬桶」小便。近日台灣一名女子在旅遊回程時，開始出現血尿、小便疼痛等泌尿道感染症狀，但她不解沒有接觸馬桶，屁股懸空著小便仍受感染，經醫生檢查發現她膀胱裡還有餘尿沒排完，細菌以「驚人速度繁衍中」。

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台灣泌尿科醫生歸家豪在《醫師好辣》節目中分享，很多女生因爲怕公廁馬桶髒，常以「屁股不碰到馬桶」的姿勢排尿，但這其實是錯誤的姿勢。台灣一名女子去完澎湖旅遊之後，出現了血尿和小便痛的泌尿道感染症狀。前往就診後經醫生一驗就發現她膀胱內都是細菌，且用超音波一掃裡面還有50cc.餘尿。女生稱自己如厠時很小心，不敢去接觸馬桶，都是採用「扎馬式」的姿勢。

歸家豪醫生解釋，「扎馬式」的如厠姿勢反而會尿不乾净，「女生尿道短、尿道口本來就有些細菌，這些細菌進到膀胱泡在這50cc.尿裡面，每半小時就繁衍一代」，因此2、3個小時去玩一趟回來，整個膀胱裡就全都是發炎與細菌，建議採取標準的姿勢會輕鬆一點。

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歸家豪醫生指，標準的如廁姿勢為「屁股坐在上面」，膝蓋與腳踝都得呈90度，穩穩地踩在地上，才能使屁股與大腿內側「鎖尿」的肌肉達到放鬆，使得尿流乾淨。不過，他也表示其實「蹲著尿」是較好的排尿姿勢，但若蹲在薄薄的馬桶壁上相當危險，沒辦法很好的放鬆，恐有滑倒或跌入馬桶的疑慮。

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責任編輯：羅嘉欣