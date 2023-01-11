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【好人好事】港女免費送100盒快測棒　1個原因每盒手寫祝福語

健康 11:52 2023/01/11

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港女免費送100盒快測棒，1個原因每盒手寫祝福語。（Facebook群組「Oh Yes! 有野執（報料群組）圖片」）

本港疫情升溫，再次出現物資搶購潮，幸好仍有不少善心人發揮互助精神，送贈抗疫物資。近日一名港女免費送出100盒快測套裝，更逐盒寫上祝福字句，以杜絕不法分子轉售，獲網民大讚做法英明。

最新影片推介：

該名港女周日（8日）於Facebook群組「Oh Yes! 有野執（報料群組）」發文，指免費送出100盒快測套裝，歡迎街坊在當晚10點前上門自取。從她分享的相片可見，每盒快測套裝都寫有「免費送出，祝身體健康！」的祝福字句。

每盒快測套裝都寫有祝福字句。（Facebook群組「Oh Yes! 有野執（報料群組）圖片」）

帖文一出，不少網民都大讚港女的善心舉動，「好心有好報」。亦有網民一眼發現每盒快測套裝都寫有祝福字句，「好有恆心寫足一百箱」、「盒盒都寫字咪好攰？希望樓主身體健康」，事主則解釋，目的是阻止有人領取快測套裝後轉售，此舉獲網民大讚英明。而事主其後亦更新帖文，指快測套裝已全數送出。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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