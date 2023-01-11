【極地體驗】港女藝術家為創作闖北極圈　17日旅程近觀北極熊最震撼

▲ Michelle去年成為「北極圈藝術駐村計劃」首個到訪北極的香港人。

全球各地相繼開關，大家都磨拳擦掌準備出遊大計，但有沒有想過會去北極呢？香港藝術家馮捲雪（Michelle）去年10月就參加「北極圈藝術駐村計劃」，夥同約30位世界各地的藝術家前赴北極實地驗極地境，並在一艘航行北極圈的船上進行創作。在為期17天的旅程中，從未想過會踏足極地的Michelle，自言帶來很大衝擊。

「北極圈藝術駐村計劃」（The Arctic Circle Residency Program）是一個以關注環保議題為目標的企劃，每次會邀請世界各地的藝術家到北極作實地體驗，已舉行至第13屆，一眾參加者由去年由10月17日至11月2日，便前赴北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）。

Michelle是這個藝術企劃首位參予的香港人，以往她會透過不同的創作媒體如書本、油畫、動畫、藝術裝置等，探討環境污染問題和氣候變化等，也是她參加這個藝術計劃的原因。

▲ 出發前，Micellea得到品牌贊助禦寒衣物。（陳國峰攝）

她解釋：「因為我正構思一個用10年時間去完成的故事作品，當中會描寫2084年的未來世界，構思中就是以北極為背景，故知道有這個『北極圈藝術駐村計劃』，就在2019年申請，本來在翌年已可出發，但因為疫情關係，一直延期至去年10月才可以起行。」

由全球最北小鎮起行

Michelle當日先由香港出發，經過40小時的飛行後，到達挪威屬地、被稱為全世界最北的小鎮郎伊爾城（Longyearbyen），之後再登船開旅程。

曾經去過不少旅行的Michelle，坦言從未想過會去北極，故事前都要為行程做足準備。「當地天氣經常是零下廿多度，故禦寒衣物很重要，出發前數月我已跟服裝品牌Canada Goose洽談，因我的創作理念跟他們接近，故一拍即合，可為我贊助各種保暖裝備，如大衣、雪地專用的鞋等。」

她指當地的氣溫及環境，也非自己過去的旅遊經歷所能想像。「因為我們在整個旅程都要在船上生活，而因為安全理由，船也不能泊岸，如果我們想要上雪地體驗，便要先坐橡皮艇埋岸，上岸時也常會濕腳；另外，我們很多時要停留在雪地上做觀察或創作，可能一企便是幾小時，故有高效能的禦寒裝備真的很有用。」

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每日天氣不似預期

事前對北極圈沒有任何概念的Michelle，深感每一日的行程都是全新的衝擊體驗。「在香港行山，前一日看了天氣報告已可以，但在北極可能每分每秒天氣也在轉變，你不會知明天會變成如何，甚至兩小時後可能已是另一景像，故所有計劃的事，能做的就要去做，因每日天氣都不似預期，有時預計好的行程，可能出前發5分鐘，領隊就說要因天氣變差而改變，亦試過大家坐在橡皮艇上，只望著冰川上的浮冰大半日，而沒有做過甚麼。」

她另一個難忘經歷，是近距離看到北極熊。「我們行程有4個領隊，都會警告如見到北極熊，就一定要聽從他們的指引，有一日我們本來想去看海豹，但上岸前便看到有一頭北極熊，領隊叫我先返回船上，在甲板上先遠距離看，後來發現情況安全，大家便輪流坐上橡皮艇駛近一點去觀察，本來那日我們要去做藝術創作，反而成了一齊去睇北極熊。」Michelle笑說那隻胖胖的北極熊，悠閒地在冰川上散步，神態自在，讓她留下深刻印象，也對極地的生態又加深了解。

▲ 每日回到船上，她就會把繪畫再進行木刻創作。（受訪者提供）

旅程改變人生

回看今次旅程，身為藝術家的Michelle感性地道：「可以說，我的人生能夠以去北極前和北極後作為分水嶺。無論對個人修養、藝術養份，以至跟大自然的聯繫，都是一次重要的經歷。」

她憶述：「在行程的最後一天，我在吃早餐時跟一位來自阿拉斯加的詩人分享感受，對方讀出在旅途上所寫的詩，一邊讀著，一邊在哭，因為對我們來說，今次在情感和創作上都是很很深層次的交流，可以用一生去作沉澱。」

Michelle過去也參加過不同的藝術計劃，每冷都會帶來反思，而今次在北極回來後，她亦感到整個人改變了。「有天我跟丈夫說，在北極回來後，覺得對自我有了更多的聯繫，亦令我有了更多勇氣，為人生開啟了另一道門，未來會去繼續探索。」

記者：陳家昌