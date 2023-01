【拇趾外翻】楊紫瓊首奪金球影后　曾受腳傷致拇趾外翻變形【附自我檢測】

▲ 楊紫瓊首奪金球影后。

第80屆金球獎在香港時間今早(1月11日)揭盅,由楊紫瓊以《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成功奪得今屆金球獎喜劇組最佳女主角,奪影后殊榮。身為動作片巨星,楊紫瓊在熒幕前不乏打鬥場面,身手了得的她卻曾在西班牙旅遊期間,弄傷左腳,小腿需縫上10針,更出現左腳拇趾嚴重變形、外翻的情形。拇趾外翻分為先天及後天因素,有骨科醫生就曾指出,女士穿著高踭鞋,或會加劇拇趾外翻情形,或令外翻問題提早出現。

骨科醫生吳彥曾表示,拇趾外翻是大拇趾向外傾斜,女士荷爾蒙容易令韌帶鬆弛,導致出現拇趾外翻問題。有醫學文獻曾指出,患有拇趾外翻的人士9成屬女性,浸會大學早年統計亦顯示,超過8成拇趾外翻患者有家族歷史:

女士穿著高踭鞋,會令拇趾受壓,有機會加劇外翻情況,或令外翻問題提早出現。

至於拇趾外翻的成因,則包括先天與後天元素。骨科專科醫生陳裕勝指出,拇趾外翻的形成多與遺傳有關。由於患者的拇趾和第二趾間的韌帶機能較弱,隨年齡漸漸增長,會出現退化、鬆弛等情況,若然日常欠缺妥善護理,可會進一步令到第一關節突出及移位,最終出現腳掌變形的後果。

拇趾外翻高危一族臨床上以30至40歲女性患者較多,陳裕勝進一步指出,主因是女性身體較柔軟,其次是她們會穿著不舒適甚至不合碼的鞋子,例如高跟鞋,令情況更為惡化。

穿高跟鞋走路時,全身的重量會落在足部前端,第一蹠骨頭長期承受往外迫的壓力,令其與趾骨之間的傾斜度擴大,最終令拇趾變形並向外翻。

拇趾外翻不同時期徵狀

陳裕勝表示,拇趾外翻的治療方法,視乎患者的情況。一般來說,在腳掌變形之前,可能先出現以下徵狀:

第1期:因第一蹠骨逐漸外翻,而感到前腳變大或鞋頭變窄

第2期:拇趾與二趾中間的距離擴大

第3期:拇趾開始擠壓到其他腳趾

第4期:拇趾底部關節脫位,導致往外側彎,骨頭向外突出

第5期:突出的骨頭與鞋子磨擦出現腫脹發炎、脫皮、厚皮,導致疼痛

當發現自己有拇趾外翻的問題,絕不能掉以輕心,應盡早求診。醫生的處理方法包括:處方消炎藥減輕痛楚,以及建議患者佩帶指托,來延緩惡化。若腳掌已嚴重變形,便可能以手術來矯正腳形及重建功能。

陳裕勝特別提醒,在第1、2期徵狀出現時,女士們應減少穿著高跟鞋來避免情況惡化。最重要是穿着適合的鞋子,不要太大或大細,走路時感覺舒服。另外,女士應多穿鞋頭闊一點的平底鞋,符合3點受力的原則。

