【搶購潮】網傳染疫後易患急性心肌炎　心臟保健品輔酶Q10遭瘋搶缺貨

▲ 網傳染疫後易患急性心肌炎，心臟保健品「輔酶Q10」遭瘋搶缺貨。

內地因疫情引起的止痛、止瀉藥、紙尿片等「搶購潮」，近日蔓延至保健品領域。網傳染疫後容易患上心肌炎，於是，有助減低心血管病死率的心臟保健品「輔酶Q10」（Coenzyme Q10）頓時成為目標，無論網購平台或藥房均出現斷貨情況。

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綜合内地媒體報道，網上瘋傳「陽過易得急性心肌炎」的説法，甚至央視也引述權威人士説法指少數患者會在感染兩周後「累及心肌」，症狀如心跳過快或過慢、胸痛、胸悶氣短、心悸、暈厥等，提醒症狀較嚴重者，須及時就醫檢查。由於心肌炎可致命，瞬間引起民衆恐慌。而心臟保健品「輔酶Q10」，聲稱服用後可改善心臟功能、降低心血管病死率，頓時成為新的搶購目標。在内地網購平台淘寶、京東，以及疫情嚴重地區如上海、青島等地藥房，輔酶Q10產品一度缺貨，或是一到貨就被搶空。

專家：只能輔助治療

針對此新一輪搶購潮，不少專家現身表示，輔酶Q10並非主要治療心肌炎的藥物，不需要刻意補充。上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新表示：

輔酶Q10只對心肌炎起到輔助治療的作用，是一種能量藥物；不是特效藥。

廣州市花都區人民醫院副主任藥師方健亦指出，輔酶Q10能改善心肌細胞氧供，但不等於能夠預防心肌炎，只是輔助作用：

（輔酶Q10）不能單獨用於治療病毒性心肌炎。而且人體自身可以合成，只要在正常飲食下就不會缺乏，不需要額外補充。

此外，在美國，輔酶Q10更僅作為膳食補充劑出售。加州大學三藩市分校醫學中心住院藥劑師Calvin Jiang表示，輔酶Q10被炒作成治療心肌炎的神藥，只是一場囤藥鬧劇：

因新冠病毒引起心肌炎的機率極低。即使因新冠病毒引起心肌炎，輔酶Q10應是沒有幫助，或幫助極小。

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責任編輯：羅嘉欣