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【KO塵蟎】家居潮濕藏塵蟎惹過敏　醫生教5招防塵蟎致敏源

食用安全 17:25 2023/01/11

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家居潮濕藏塵蟎惹過敏，醫生5招防塵蟎致敏源。

轉季天氣容易誘發種種過敏。香港天氣潮濕，塵蟎問題嚴重，若不妥善處理有關致敏源，則會大大增加過敏機會，特別是會出現於幼兒身上。蔡雅藍醫生分享了5招，讓大家也可在家中杜絕塵蟎。

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台灣蔡雅藍醫生於社交平台專頁「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師」上分享指，若潮濕問題嚴重，則會令家中塵蟎不絕，隨之令過敏不停發生。蔡醫生分享了5招，可應用於家中防塵蟎之上，杜絕家中致敏源。

第1招：先吸塵後開窗

蔡醫生指出，由於很多人習慣打掃或吸塵時打開窗戶，以確保空氣流通。可是，塵蟎及黴菌則會隨著風流動於空氣之中，更會令空氣產生對流，增加空氣中的致敏源，令發生支氣管炎的機率增加。

蔡醫生建議，只需要在清潔的時候先吸塵，然後才開窗，便能減少以上問題。

第2招：經常更換床單

現時床單布料講求透氣性，於是會有不同大大小小的編織孔於床單之上。然而蔡醫生指，塵蟎可從這些透氣孔上下穿梭，加大接觸人體機會。

因此蔡醫生建議，需要更頻密更換床單，亦可在床單與床褥之間多加一張保護墊。若兩者亦不適用的話，可從根本著手，改為選用一些不易滋生塵蟎的蠶絲或防蟎材質的床品。

第3招：用熱水清洗寢具

蔡醫生指出，由於塵蟎或是黴菌無法存活於超過50℃的高溫中，故她建議可把寢具放於55℃以上的熱水中浸泡10分鐘，即可將其殺死，杜絕塵蟎及黴菌。

第4招：先冷凍後清洗

由於毛公仔不能以高溫烘乾，故不能便用「高溫殺菌」一招。蔡醫生建議，若需清洗毛公仔時可將其放置於冷凍庫中一天，然後再清洗及晾乾。最後再把毛公仔收納於密封袋，減少毛公仔沾上異味的情況。

第5招：家具選用平滑物料

最後蔡醫生提醒，窗簾以及再另配有外罩的床墊都是暗藏塵蟎及黴菌的高危點。故她建議可選用一些平滑的家具，及停止使用以上的物品，則可減低塵蟎出現的機率。

蔡雅藍醫生。

文章內容獲「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師 」授權轉載，原文見此

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責任編輯：陳欣潼

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