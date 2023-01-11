【離離合合】張致恒躺平懶理兒子入院　雯雯轟又懶又廢︰你呢種人生存為乜

▲ 雯雯發文炮轟張致恒（Steven）又懶又廢，「完全唔理解你呢種人生存為乜！」

張致恒（Steven）與粉絲老婆區燕雯（雯雯）離離合合，雯雯也經常在社交平台放負埋怨老公，又提過經濟出現問題，近日雯雯在IG限時動態再發文怒轟Steven又懶又廢，毫不尊重小朋友，更揚言不理解他生存為乜。

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Steven自2019年與粉絲雯雯奉子成婚，至今育有3名兒子，但能否養得起一家五口都成問題。去年12月初雯雯再次鬧離婚，大呻與Steven因性格不合難再走下去，已經到了極限和底線。到今年1月9日，雯雯在IG限時動態以黑底白字留言：

做人窮唔緊要，但如果做人唔爭氣，樣樣嘢都仲要懶，咁就係廢。

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怒斥Seven對兒子無責任心

雖然雯雯沒有指名道姓，但明顯是炮轟老公張致恒。數小時後，雯雯再貼文講述詳情，斥責Seven作為爸爸，對小朋友毫無責任心。

你話你攰唔舒服要瞓覺，OKAY，咁我去執嘢，啲仔2:00要去到醫院，只係要求你俾嘢佢哋食，換衫準備好，我返嚟即刻出門口。1:30仲瞓喺張床，你要廢要懶無問題，但既然你要生小朋友，可唔可尊重下佢哋，唔好因為你嘅問題去影響佢哋，我真係忍唔到幾耐！完全唔理解你呢種人生存為乜！

▲ 雯雯似足單親媽，日日一打三。（IG圖片）

其後雯雯在IG玩「你問我答」發洩情緒，有網民問：「Steven而家有冇工作？你哋收入OK嗎？」雯雯貼狗狗擰歪面的照片表示：「佢嘅問題你問返佢本人。」有網民又估︰「佢係咪因為工作辛苦先咁咋？」雯雯以一個苦笑滴汗emoji回應。有人更簡單直接問道︰「佢想點其實？」雯雯無奈道︰「呢個問題我都諗唔明。」

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3年來多次鬧離婚

雯雯由粉絲變成偶像的老婆，2019年與Steven奉子成婚後，起初還讚揚Steven有轉變並作鼓勵：「你唔需要人去睇好你。」欠債纍纍的Steven一度改過自身，在內地工作搵錢，無懼登台唱歌走音被嘲笑，更為賺錢上台出戰拳賽對大J，並拍片多謝太太及家人支持。

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可是Steven死性不改，雯雯對他漸漸失去耐性，至去年1月27日，雯雯在IG宣布離婚，但十分戲劇性，Steven在1月30日在IG表示箍煲成功，更準備迎接第三胎。雯雯在10月時又讚揚Steven為家庭從事基層工作，包括洗碗、洗廁所、清潔、執貨、搬運等，但老公最希望重返舞台唱歌。其後雯雯又突然清空IG全部有Steven的相片，更取消追蹤對方IG，新貼的相片都會裁走Steven。

到12月初，雯雯在IG再暗示婚變，指兩人性格問題「勉強唔到」，已到了極限和底線；在聖誕節當日，雯雯稱因細仔發高燒到急症室求診，慘到要捱飯盒。她上周透露過細仔仍未康復，因病毒感染發高燒，故今次相信是雯雯要帶細仔去覆診，Steven的躺平態度引起雯雯不滿。

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責任編輯︰王明芳