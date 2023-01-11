【代做功課】毅進生爆全班英文作文「請槍」　大學畢業生曾請槍5次：功課太深

▲ 大學生做功課請槍問題普遍。

大學生「請槍」做功課！由社交平台到網購平台，長期都有大量廣告指可以代做功課、考卷甚至代寫畢業論文，即是俗稱的「請槍」。有毅進畢業生指，全班同學的英文作文考試都會請槍，更有大學畢業生表示自己曾請槍5次，只因功課太深，又曾試過被騙千元。

▲ 網上有大量代做功課的廣告。HOY TV節目《一線搜查》

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據免費電視77台節目《一線搜查》訪問了毅進畢業生B小姐，她指：

毅進學生普遍英文能力低，而英文作文佔英文科考試總分比例高，因此取得作文合格很重要，如英文不合格導致要重讀，便要再花8000元學費及半年時間。

毅進文憑是政府為取代毅進計劃而設的課程，及格畢業的學生將獲得等同於中學文憑試五科第2級的資格。

為何可以預先「請槍」考英文作文，B小姐表示：「因為英文作文考試模式是老師預先給予題目，於是學生便有時間請槍」，她會預先背好槍手寫的文章，然後回校作答，請槍所花費用約200元。B小姐指請槍的都是「諗住認真讀」的學生，其他學生長期交白卷或早已退學便不會請槍。她所就讀的一班約20人，

我哋班差唔多全班都有（請槍）。

大學生指因功課太深而請槍

代做功課收費因複雜程度而定，修讀數據科學大學畢業生A小姐於3年級開始請槍，她表示中介人會先問功課詳情及客人的心目中的預算，然後物色願意接受價格的「槍手」，談成後便會在通訊程式開設群組，以便客人、中介及槍手溝通細節，再於網上購物平台付款。

▲ 每份功課以複雜程度來訂收費。HOY TV節目《一線搜查》

A小姐表示大學三年級及四年級至少請槍5次，每份功課付費約一千至二千元不等，曾經被騙兩次，損失二千元。她解釋請槍是因為功課太深太難不會做。

律師指至少犯兩罪行

而《一線搜查》就請來律師梁永鏗了解有否觸犯法律，梁指請人代做課或者擔任「槍手」都可能已經構成欺詐罪，「因為佢係誘使老師或者學校，佢俾一啲分俾佢，或者升佢班，呢個動作換嚟呢有人有金錢得益，咁成班人裏面包括學生、製作人（槍手）同中介人，我哋可以叫佢做串謀詐騙。」

梁永鏗又指，代做功課亦可能觸犯製造虛假文書罪行，最高刑罰監禁14年。

▲ 大學生指功課太深所以請槍。HOY TV節目《一線搜查》

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責任編輯︰王明芳