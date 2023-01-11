【大方人妻】不捨閨密離婚單親湊仔女　妻迫丈夫接受「小三」組7人大家庭

▲ 有人妻不捨閨密離婚單親湊仔女，主動向丈夫提出讓閨密做「小三」。

在婚姻關係中，夫妻理應對彼此忠誠。在新加坡卻有人妻因不捨閨密離婚，要單親湊一對仔女，因而主動向丈夫提出，希望他可以接受閨密做「小三」，重新組成7人大家庭，令丈夫大感愕然。

該名人夫近日在新加坡一個網上討論區，以「妻子突然要我娶她的閨密」為題分享事件。他信奉伊斯蘭教，而伊斯蘭教允許男人最多可以娶4個妻子，但他認為一夫多妻的生活並不適合所有人，包括他。他與妻子結婚5年，育有兩名孩子，生活幸福美滿，妻子也不希望丈夫再娶別人。

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努力撮合丈夫與「小三」

可是妻子的想法改變了，數月前她的好朋友與丈夫離婚，自此她不時陪伴著閨密。閨密很迷茫，因她需獨力照顧兩個孩子，他們已失去父親。其後妻子直接問丈夫，「你願意娶我的好朋友嗎？」，他當時感到困惑，認為可能妻子試探他而已，他拒絕了。妻子回應︰

如果你娶我的好朋友，就可以有人照顧她，她的孩子也將成為我們家庭的一部分，而且他們已是我們孩子的好朋友了。

有一天人夫突然回家，偷聽到妻子與閨密在客廳的對話，妻子告訴閨密，丈夫不想一夫多妻制，但她會嘗試說服的。閨密回應不要強迫他，「誰知道他以後會不會改變主意」，妻子聽後還表示如果真的發生就太好了。

人夫認識妻子的閨密多年，知道她是一個好人，寫道「我承認她很漂亮」，但他覺得妻子更漂亮，更重要是他不想一夫多妻，即使他有能力供養七口之家。

網民︰介紹閨密給單身朋友

網民紛紛給予意見，認為既然人夫不欲一夫多妻，不必勉強自己，反而幫助妻子的閨密自立更可取。有網民留言，「把她介紹給你最好的單身朋友」、「跟隨你的心，不管你老婆怎麼堅持」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳