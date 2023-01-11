【枉為人母】19歲媽約前男友酒店幽會　獨留7個月大B女車內窒息亡

▲ 哥倫比亞有名19歲媽媽為跟前男友幽會，竟獨留B女車廂內致窒息亡。

獨留兒童釀成悲劇！哥倫比亞有位19歲年輕媽媽為了跟前男友到酒店幽會，竟然將7個月大的女兒獨留在汽車上，結果女兒吸入一氧化碳中毒窒息亡，警方正調查女嬰的母親對孩子死亡有否刑事責任。

母酒店開房獨留B女車內

綜合外媒報道，本月1日（星期日），事發地點在哥倫比亞巴耶杜帕爾（Valledupar），19歲的年輕母親莫吉卡（Maria Camila Mengual Mojica）與其23歲的前男友皮內達 (Humberto Manuel Olivilla Pineda）到汽車旅館幽會，媽媽Mojica帶著孩子赴約，但將7個月大的女兒獨留汽車車廂內，讓BB不打擾她跟前男友「激戰」。

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Mojica怕車上溫度太高，防止嬰兒過熱，她將汽車保持在發動狀態，並開著車上的冷氣。不過，冷氣機卻發生故障，當Mojica與前男友歡愉過後，兩人準備上車，發現汽車系統故障散發煙霧，車廂內滿布濃煙，他們打開車門時不慎吸入氣體，當場昏迷。

BB一氧化碳中毒窒息亡

後來酒店的工作人員察覺異樣而報警，警方到場，發現車廂內的7個月大的女嬰因吸入大量濃煙氣體，發現時已昏迷不醒，最終證吸入一氧化碳中毒窒息亡。而Mojica及Pineda事後沒大礙。警方正調查女嬰的母親Mojica對孩子死亡有否刑事責任。

一氧化碳影響人體中樞神經

事件中媽媽表明刻意將開著汽車引擎，預料不到系統出故障。的確，若關掉汽車引擎仍繼續開冷氣，後果可大可小，更大機會缺氧而死。急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，車輛停駛，並關掉引擎後，若繼續開冷氣，就會出現以下情況︰車輛製造的一氧化碳，較易滲入車廂內，影響人體中樞神經的運作；當人體呼出二氧化碳，並身處緊閉空間，氧氣被吸盡後，就有機會缺氧而死。當汽車引擎完全停轉後，引擎功效接近零，有機會於半小時後引發致命風險，車廂內的人或會感到頭疼、作嘔作悶，或呼吸困難。

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責任編輯︰王明芳