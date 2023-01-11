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【有種好男人】陳自瑤陪閨密捉姦夠義氣　馬德鐘讚飛躍得主吳偉豪實至名歸

娛樂 12:37 2023/01/11

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《有種好男人》

由馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤（Yoyo）、徐榮、曹永廉、趙希洛、楊卓娜參演TVB劇《有種好男人》，上集講到莊雅生Anson（趙希洛飾）懷疑丈夫符駿（曹永廉飾）出軌，遂請前度兼符駿助手高瑞祥Nick（古天祥飾）暗中查探。

劇情至昨晚（1月10日）終真相大白，原來符駿頻頻鬼祟「密會」的對象是昔日愛龜。

事後Anson找「亂放料」的Nick算帳，未料反遭後者以親密照及短片勒索，「義氣閨密」楊飛雲（陳自瑤Yoyo飾）惟有擅闖民居偷走Nick電腦，惜最終被Nick斷正並鬧上差館。

談到角色雖多事幹、有勇無謀，但為人不計較兼有義氣，Yoyo自言真實性格與飛雲不太相似：「我覺得自己都有義氣，但唔似飛雲咁乜都衝衝衝，我會比較深思熟慮，亦冇佢咁多嘢講。」

笑問可曾陪閨密捉姦？她笑稱沒有：「呢啲真係拍戲先有，就算朋友呻過另一半有外遇，但都唔會咁樣去捉姦，哈哈！」談到拍攝偷電腦一幕，Yoyo透露當時要跨過屋外一條大坑才能爬牆入屋，難度高亦頗考身手，但認為幾好玩。

支持寬鬆教育

昨晚一集另一焦點，是楊日正（馬德鐘飾）與Charlie（李佳芯飾）母子及飛雲Camping，其間因見Charlie兒子Woody（吳偉豪飾）隨意搭起帳篷，日正遂善意出手糾正。

Woody及後就此事向飛雲抱怨，兩人因同樣覺得日正囉嗦結盟成好友，但Woody從飛雲口中加深對日正了解後，開始對日正逐漸改觀……

現實中，育有24歲兒子馬在驤的馬德鐘雖然G4出身，但他自言本身並非嚴父，馬德鐘說：「我唔係好執著，係比較Easy（隨意）嘅人。教育方面我比較寬鬆自由，因為我要求都唔係太高，我覺得生活開心先最重要。」

談到劇中「囝囝」吳偉豪，馬德鐘大讚對方勤力又有禮貌，並謂最難忘是拍攝今（11日）晚播放的一場打拳戲，他笑道：「我哋兩個都冇正式學過打拳，去到現場學步法時，我哋好似跳舞咁，同佢合作好開心，佢亦好帶到正能量同歡樂畀大家。」

提到吳偉豪奪飛躍進步男藝員，馬德鐘即恭喜對方：「佢演技好好，新演員嚟講佢將個角色拿捏得非常好，希望我哋套劇有佢呢個獎加持會令更多觀眾喜歡啦。」

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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