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【加盟英皇】李幸倪加入EEG滿意轉會費　Gin接父母來港瞓身搏殺

娛樂 12:35 2023/01/11

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Gin Lee加盟英皇。

李幸倪（Gin）去年離巢環球，今日正式加盟英皇娛樂。出道12年，Gin決定踏出一直以來的舒適圈，問到簽約新公司的契機。

她表示接觸過幾間不同的公司，在整個過程中，覺得新公司誠意十足，同時亦跟自己的理念一致：「我覺得最重要係大家嘅方向同理念一致，接觸過咁多間公司，EEG同我嘅方向係最接近，方向好清晰，大家有共識未來嘅方向。」

此外，Gin謂自由度高亦是她簽約的原因之一：「新公司俾好大好大嘅自由度，特別音樂、形象上面，完全係100%信任我，令我覺得好舒服。另外，亦都可以同好多不同嘅音樂單位合作，好有新衝擊。」

她進一步指：「好似我首新歌，終於等到時機可以同Wyman合作。大家可以留意我新歌、形象，都會有好大嘅轉變。」

接家人來港居住

新一年，為全程投入音樂事業，Gin更將家人從馬來西亞接到香港居住：「以往喺香港工作，會擔心喺馬來西亞嘅屋企人生活成點？雖然會打電話、facetime，但始終自己唔喺佢哋身邊，都會有擔心，而家接咗佢哋嚟香港住，咁我就可以投放晒精神喺事業上，所以其實今次都係一個好大嘅決定。」

提到「轉會費」，Gin直言滿意：「咁當然唔係單單因為酬勞，係所有配套，係一個整體嘅package。」

她又謂雖然加入公司只是一段短時間，但已感覺到無論是藝人還是同事，已經像大家庭一樣。

問到最想跟公司哪一位藝人合作，她坦言希望可以跟公司不同的藝人合作，「無論喺音樂上定係電影上，而且好多歌手都認識咗好多年，一直都冇機會合作，所以希望嚟緊同大家有多啲交流。」

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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