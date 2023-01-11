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【酒店下午茶】 九龍香格里拉限定花饌下午茶 聯乘北海道HABA送$2,220護膚禮品

休閒消費 13:06 2023/01/11

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九龍香格里拉酒店推出的「花漾綻放美肌」下午茶套餐，供應8款鹹甜美食，賣相精緻。(酒店提供)

九龍香格里拉與日本北海道護膚品牌HABA聯乘合作，以其品牌最新推出的深層活肌再生保濕精華及鯊烯洗髮系列作靈感，於即日至2月28日推出「花漾綻放美肌」下午茶套餐，酒店廚師團隊以薰衣草、櫻花及白牡丹入饌，打造8款精緻誘人的鹹甜美點。

當中包括慢煮鮑魚配薑絲及薰衣草、西班牙火腿火箭菜伴香草醬配薰衣草貝果、青豆伴魷魚配薰衣草軟包、白牡丹奶凍、薰衣草柚子馬卡龍、櫻花士多啤梨芝士撻等，交織出深淺不一的粉彩色下午茶，打卡一流。

除了8款放置於典雅金色鮮花鳥籠內的鹹甜美點外，下午茶亦配上新鮮出爐、特別為是次聯乘而製作的櫻花糖冬瓜鬆餅，以及一直受食客歡迎的傳統英式原味鬆餅。如客人選購堂食，更可享時令鮮果拼盤及精選茶品或咖啡。

另外，凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別獲贈HABA禮品換領券及護膚療程換領信一份，每份價值高達$2,220，包括深層活肌再生保濕精華（1毫升）、G露水（20毫升）、鯊烯洗髮露（薰衣草香/ 10毫升）、鯊烯護髮素（薰衣草香/ 10毫升）、全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊緻面部護理一次。禮品可於HABA香港門市換領，而護膚療程則可到OASIS BEAUTY或OASIS HOMME香港門市換領。禮品換領卡及護膚療程換領信數量有限，先到先得，送完即止。

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INFO

九龍香格里拉X HABA「花漾綻放美肌」下午茶
電話：2733 8988
價錢：$658 /兩位（堂食另加一，外賣下午茶不包括水果拼盤及飲料）

記者：招美寶

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