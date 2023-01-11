【搶購藥物】藥房商會指立法規管「不可取」　已達成共識以自律方式解決搶藥

▲ 藥房商會指立法規管「不可取」，已達成共識以自律方式解決搶藥。（資料圖片）

本港退燒止痛藥近月出現搶購潮。行政長官李家超昨日（11日）出席行會前表示，正跟藥廠商討，對藥房售賣特定藥物實施「自律性限制」，亦存在立法規管的可能。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，已與本地藥廠、藥品代理商及經銷商等代表開會商討藥物存量問題，並已達成共識，認為立法規管「不可取」，如將撲熱息痛類藥物定為處方藥物，需醫生處方才可購買則難以實行，故傾向以「自律性方式」規管。

張德榮指，具體措施主要覆蓋兩個層面，在供應商方面，他們不應將存貨只售予特定的藥房，讓社區藥房都可取貨；而在零售方面，作為前線要適量售賣藥物予顧客，張德榮舉例指，如一個客人買2至3盒是合理自用的數量，如購買10盒、20盒則並非一般自用的顧客 ，很有可能是炒賣或代購。他指藥物辦公室已聽取業界意見，未知有關當局會否設限購及落實日期。

張德榮續指，會就「自律性限制」與會員商討，至於會否簽署約章或其他文件，則未曾談及。但他強調，對藥房會員一向都有指引，在發生突發性事件時不應囤積，或將藥物全部售予少部分客人。

至於近日藥物供應情況，張德榮指現時供應充足，早前較缺貨的品牌亦能開始於市面上出現，料假期後到藥房購買撲熱息痛類藥物的客人有所減少，以往可能10個中有7至8人購買該類藥物，現則減少至2人。

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記者：黃穎津