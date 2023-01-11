【不正常愛情研究所】胡敏芝鬧到男友整爆衣櫃　Jaxson被前度當街鬧足20分鐘

J2 在明晚（1月12日）播出的《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題為「嘈交的底線」，嘉賓繼續是《CP訓練營》的黃潤祺（Jaxson）。

男女朋友拍拖，少不免會有爭拗，「相嗌唔好口」講出去的說話，尤如潑去的水。嗌交其實要有底線，有些說話永遠不可以講，否則傷害可能是一世。

【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書 女神Jojo公開擇偶條件【多圖】

▲ （左起）Susuca、Alan、Jojo、Koba、Karen。

嘈到警察上門

自稱是「嗌交KOL」的Karen，自問鬧勻港九新界各地區，試過同男朋友在家嘈交，搞到警察上門調解。她鬧交有句口頭禪「早知唔同你一齊」，她認為嘈交是一種磨合同溝通，不過終極目標都是嗌贏。

她自爆有趟嘈交出事經過，她說︰「同男朋友行傢俱鋪，不嬲我好鍾意問問題，嗰次問到第10題，見到佢好似唔耐煩，我唔耐煩佢嘅唔耐煩，開始鬧交。」

當時男友企在一座衣櫃旁，講到㷫起手一揈，打爛了衣櫃︰「嗰時佢隻手拎住嘢，揈埋去打爛咗個衣櫃，我好驚即刻唔嘈，仲賠咗500蚊。」

▲ Karen自稱是「嗌交KOL」

被女友鬧足20分鐘

輪到《CP》的Jaxson 出場，他提到19歲那年，跟一名年長幾歲的女仔拍拖，有一次難忘的「嗌交」經歷。

話說有日Jaxson在家接到女友來電，可能剛睡醒的關係，Jaxson的語氣及聲線未回魂，被女友怪責︰「你做咩燥我呀！」之後就cut線，接住沒有再接電話。

成個人醒晒的Jaxson立刻趕到女朋友公司補鑊，他說︰「佢第一句就問『做咩你喺度呀』，跟手就將我同佢以前男友比，話我照顧得唔夠佢前度好。畀佢鬧足20分鐘，我淨係識喊，一句嘴都冇駁。」更驚人的是原來當時二人已分手。

▲ Jaxson在19歲時被女友當街罵足20分鐘。

鬧交要有底線

另外，各主持認同鬧交應該有底線，Alan覺得點鬧都好，不應涉及家人，Susuca話鬧交有句禁語︰「唔好講『你唔好去死』，佢真係去死咁點算。」

Koba親身經歷被另一半以一句「除咗我冇人會要你囉」傷害，他說︰「佢覺得自己好好，覺得我好差，配唔起佢。知呢句係佢真心說話，好受傷害。」

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