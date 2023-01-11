【挑戰極限】網紅愛挑戰擅闖世界第二高樓　為登頂躲箱20小時過熱全裸降溫

▲ 俄羅斯網紅安琪拉擅闖世界第二高樓，為登頂躲箱20小時，過熱一度全裸降溫。

俄羅斯一對喜歡挑戰極限運動的網紅情侶安琪拉 (Angela Nikolau）跟伊凡（Ivan Beerkus），日前到馬來西亞吉隆坡，卻私自闖入尚未開放的「默迪卡118」（Merdeka 118）大廈，並將成功登頂的照片上傳網絡，引來不少爭議。

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據《The Star》報道，1月4日安琪拉在Twitter發佈帖文，詳細介紹了她登上世界第二高樓「默迪卡118」的過程。但是當她發佈了相關照片之後，因涉嫌闖入馬來西亞尚未開放的「默迪卡118」大廈遭到警方調查。

安琪拉與男友平時喜歡攀登各國摩天大樓，也喜歡挑戰極限運動，並將打卡照片發佈到各個社交平台上。她表示在攀登「默迪卡118」時，戴上眼鏡、穿上建築工人制服、背著15公斤重的背包、戴上頭盔來進行僞裝，以幫助她混入工人之中。不過她在攀爬高樓時一度受阻，因為大廈尚未開放，1至32樓時她都是用跑的，導致體溫升高，於是她只好脫光身上的衣服，赤身躺在水泥地上來幫助降溫。

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她透露自己當時沒有食物，水也喝光了，因爲擔心會被其他工人發現，所以她躲進一個混凝土箱子裡，最後花了20多個小時才終於登頂。她還表示，攀登前事先在大樓附近租屋，花費了不少的時間勘查地形和細節。

經警方調查，由於吉隆坡「默迪卡118」目前尚未開放，安琪拉跟伊凡涉嫌非法侵入。事後安琪拉也發文道歉，承認自己非法侵入 ，並 表示自己沒有要冒犯馬來西亞人，尊重所有國家的法律。她還強調：

儘管如此（非法侵入），我還是特別注意不損壞任何建物。我的目標是通過捕捉世界最高建築的瞬間，來創造令人難忘的藝術。

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責任編輯：羅嘉欣