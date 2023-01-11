【昔日小生】44歲陳鍵鋒發福留鬚添男人味　當年曾與一男星傳緋聞

▲ 44歲陳鍵鋒發福不少。

現年44歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul）當年曾獲大台力捧，不過早年陳鍵鋒將事業重心放在內地，近乎絕跡香港娛樂圈。

近日陳鍵鋒激罕露面，早前跟黃智雯、袁偉豪等《拆局專家》演員飯聚。

另外移居英國的黃偉文在更早前也分享跟陳鍵鋒的合照，只見陳鍵鋒發福不少，留了鬚的他更增添男人味。而9年沒有拍劇的陳鍵鋒近年養尊處優，更轉行教潛水。

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▲ 陳鍵鋒跟黃偉文合照。（取自instagram）

陳健鋒驚喜現身

有份出席飯局的蓋世寶和袁偉豪分別於社交平台分享合照，當中陳鍵鋒成為網民焦點。

過往予人纖瘦的他胖了不少，不但臉部圓潤，連背部都十分厚肉，難怪網友於蓋世寶IG留言：「左黑帽係陳健鋒，大份咗很多」。

▲ 跟黃智雯、袁偉豪等《拆局專家》演員飯聚。（取自instagram）

與黃偉文老友

至於跟黃偉文的合照中，陳鍵鋒擺出V字手勢來遮面，當中Wyman寫道：「可能你未必知道我同阿苗其實係熟嘅（睇款式我哋好似大纜都扯唔埋咁呀呵？），早於好多年前（我估佢寜願我唔好講實數）喺電台已經認識。將 Sammuel 變成「阿苗」都係我做嘅。」

原本溫文爾雅的陳鍵鋒比前man了不少。

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昔日青靚白淨

陳鍵鋒於1997年以部頭合約形式加入TVB，2003年在《衝上雲霄》飾演機師，與劇中吳卓羲，黃宗澤及馬國明被封為「S4」，另外更當過「奧運六星」，之後演出《學警系列》、《律政新人王》等劇集。

青靚白淨的陳鍵鋒深得不少女觀眾喜愛，當年曾有「少女殺手」的封號，08年出演《少年四大名捕》而一炮而紅，備受TVB力捧。

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2010年，陳鍵鋒有感並非TVB「親生仔」而遭投閒置散，故約滿後不再續約，其後轉戰內地發展，2011年，在古裝劇《美人心計》中飾演第一男主角劉恆而被觀眾熟悉，更被譽為「史上最帥皇帝」。

14年陳鍵鋒演出古裝劇《封神英雄榜》後，不但創下全國收視第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙，自此在內地甚吃得開。

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任潛水教練

不過早年陳鍵鋒於某次體檢發現自己患有遺傳病，腦部天生缺少一條血管，當時他曾打算立遺囑和萌生輕生念頭，幸好信仰助他走出低谷。

及後，陳鍵鋒修讀了神學學士課程，傳聞他決心退出娛圈，已轉行任潛水教練，而他對上一部劇集已是2014年拍攝的《啼笑書香》。

另外入行多年的陳鍵鋒鮮有傳緋聞，不過當年拍攝劇集《學警狙擊》時，有報導指陳鍵鋒跟官恩娜為爭吳卓羲而不和，吳卓羲和陳鍵鋒曾齊齊接受電台節目訪問，期間被追問「斷背」緋聞時，陳鍵鋒敷衍答了：「是呀！」

之後問及是否公開性取向，陳鍵鋒即稱只是虛認，認為媒體愛怎樣寫便怎樣寫，他稱欲加之罪何患無辭，加上並非首次發生，他直言對這些新聞會介意及不開心，因為他會受影響。

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