【晚吹戀講嘢】初戀對象「一掂即縮」有古怪 　港女從一張合照揭穿真相

▲ 《晚吹戀講嘢》

ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》由郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）主持，在昨晚（1月10日）播出的一集《晚吹戀講嘢》，主題為「女係我男友」。

現為自由工作者的24歲女生Sherry，在中學時期曾與一同Cosplay的拍檔交往，這段只兩個月的初戀，卻成Sherry心中一道陰影。

193：咁都分唔到佢係男定女？

Cosplayer不時會「男扮女」、「女扮男」，193問Sherry會否也扮男生，她就指自己不會女扮男裝，而當時拍檔則只扮演男生角色。

日夕相對，Sherry漸喜歡對方，她也認為對方應也想追求她，Sherry選擇主動表白。可惜，表白後相隔1至2個月，她就發現這「真相」。

193好奇對方何解可欺騙Sherry長達一年，Sherry就公開一張中三、中四時與初戀的Cosplay合照。193看過相片後，忍不住問：「你咁都分唔到佢係男定女？我直情以為後面（即Sherry）先係男仔。」

同時193形容Sherry的初戀對象是輪廓清晰又大，是有男生的感覺，但怎樣看也是女生。浩南拆解出Sherry分不出初戀是男生的原因，就可能是因為對方臉上好像有點鬚根的顏色。

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主動出撃「溝仔」

Sherry指對方會壓低聲音，扮成日系男生，而且短髮、衣著日系中性、身高近170cm，故此Sherry當時未有起疑心。

她之所以主動出撃追求初戀，是因為她感受到對方也有點意思。她舉例指，在與一班朋友外出時，對方明顯特別照顧她，又會不滿Sherry不與他組Cosplay CP。而對方也曾承認對Sherry有愛意，只不過是被動派。

但眾主持聽罷後認為Sherry是「表錯情」、對方當她是妹妹，又認為對方也不一定想與她在一起。

▲ Sherry（影片截圖）

「一掂即縮」

而二人在交往期間，Sherry稱對方是「一掂即縮」、長期穿長袖上衣。如Sherry拉一拉著她，對方也會顫抖一下。Sherry回想起認為對方不想被碰到，就連Sherry主動牽手，對方也縮開。她當時在想自己是否做錯甚麼，又想出了很多原因。

而「過來人」Helen曾與TB交往，對方也是不被她觸碰，又不會在她的面前更衣，也不敢問對方原因。

另外，Sherry指自己的Cosplayer朋友也同樣被騙，也是1整年後才知真相，Sherry則稱自己出於相信而未有懷疑過對方。

對方強調男兒身

Sherry指未曾很懷疑對方性別或留意對方的下體，並補充指Cosplayer「女扮男」時會束胸。

同時對方一直對自己就讀的中學保持神秘，Sherry知對方的父母離異，也擔心問到對方的痛處，故未有談到成長背景。

另一令人感驚訝的是，Sherry的「初戀男友」是會出入男廁，故此Sherry從未懷疑對方。

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揭開真相

二人只交往1至2個月，並在這段期間拆穿對方的真身。

原來Sherry的朋友同樣被騙，並在社交平台上看到Sherry初戀被標記於與她很相似的人之相中，相中人是身穿女校校服裙，而平日一起幫忙隱瞞的朋友也在相中。

Sherry感到不敢相信，便把那張合照發給「初戀男友」。對方在相隔好一段時間後，才承認身份，不過就完全未有向Sherry道歉，對方又指起初沒想過騙得那麼長時間。

因這段初戀而蒙陰影的Sherry，在節目中稱「我唔想再見到呢個人」、「嬲自己咁蠢」。至於Sherry的初戀對象，現時以打扮已變回長髮女生，而Sherry也不想知道對方的近況、感情狀況等。

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