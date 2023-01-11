【煽動刊物】涉發布煽動刊物　《立場新聞》鍾沛權指文章下架因難辨內容屬違法

▲ 鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（11日）於區域法院續審。鍾續作供稱，《立場新聞》在港區國安法生效後，均不會刊登涉及港獨、台獨等評論文章，鍾又指《蘋果日報》停刊後曾將所有評論文章下架，鍾指下架並不代表文章有問題，只是分辨不到甚麼內容屬違法。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯稱，有關傳媒專業操守及指引，均來自自身20多年的工作經驗，以及參考其他傳媒的約章。鍾指，《立場新聞》亦設有人物專訪欄目「立場人語」，當中有不同受訪者，包括作家和政治人物等，選擇受訪者亦沒有單一準則。鍾強調，訪問受訪者並不代表其主張，只是公眾有必要知悉受訪者的主張。

鍾續指，任何人對真相的理解有所不同，但傳媒不能弄錯最基本的事實，如《立場新聞》報道8.31太子站事件時，由於未有理據支持，故不會指當日曾有人於站內死去。鍾又指，《立場新聞》在報道7.1刺警等含有重大爭議的事件時，均會作出平衡報道，記錄各方面的聲音。

鍾又指，《立場新聞》在港區國安法生效後，報道上未有大改變，均是如實報道，但亦知道法例有相關規範，因此不會刊登涉及港獨、台獨等評論文章。鍾強調，只要不觸及獨立紅線，即使內容涉及要求憲政改變、評擊政府等均會刊登。

鍾續供稱，《蘋果日報》停刊後他有所思考，指事件可說是回歸後首度有傳媒機構的編採人員被捕，而且刑罰非常重。鍾指，當時曾考慮如何保護公司和同事，於是將所有評論文章下架。鍾形容這是艱難的決定，但下架並不代表文章有問題，只是分辨不到甚麼內容違法。

鍾又指，自妻子陳沛敏被捕後，每天均探訪妻子，因此未能履行職責。鍾哽咽稱，當時曾考慮結束《立場新聞》，但最後仍因不捨得而沒有實行，最終鍾辭去總編輯一職，並指對於林紹桐接任總編輯一職而同被捕感到抱歉。

鍾再指，出版《立誌》這篇刊物並非為了煽動他人，只希望向讀者提出《立場新聞》的宗旨，以及作少許工作紀錄。

聆訊今午續。

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記者：梁錦麟