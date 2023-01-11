【男神封盤】3個月後與連詩雅成婚　陳家樂僅認一段情卻疑被派帽收場

▲ 陳家樂與連詩雅修成正果，將於4月拉埋天窗。

男神陳家樂與連詩雅因合作TVB旅遊節目《12個夏天》而結緣，二人一直未有承認戀情，直至去年6月爆出求婚成功，男女方才認愛，不時在網上高調放閃。

尚有一個多星期便踏入兔年，適逢今年雙春兼閏月，是拉埋天窗的好時節。加上目前港府再放寬防疫措施，婚宴沒有上限人數，有傳陳家樂與連詩雅已擇吉日將婚期定於4月舉行，不過兩位主角仍未作出回應。

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距離「婚期」尚有3個月，準新郎陳家樂落力工作賺老婆本，近日為TVB新劇《異空感應》開工，與陳曉華、阮浩棕在小欖進行外景拍攝。

當中有不少打鬥場面，由於動作複雜鏡頭拍足超過20次，期間陳家樂不慎被阮浩棕打傷鼻樑，幸好沒有破相。

還有一場戲，二人在寒冷天氣下落海拍攝，阮浩棕意圖將陳家樂浸死，濕身後體溫變得更冷，作為準新郎的陳家樂認真搏命！

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傳余香凝出軌

陳家樂入行以來緋聞不少，但與連詩雅相戀前，僅承認與余香凝的5年情。

當年陳家樂與余香凝在2014年因合作港台劇《總有出頭天》相戀，愛得高調頻放閃。他曾提及女方因一次車禍，余香凝當場鼻骨爆裂，陳家樂揚言一生一世照顧女友，並送上鑽石戒指作為見證，認定為結婚對象。

▲ 陳家樂曾與余香凝拍拖5年，視對方為結婚對象。

可是兩人於2018年分手，有指余香凝被傳媒影到上保險才俊Victor家過夜。

事後，余香凝有解釋與Victor只是生意夥伴，二人當晚只是傾工事，強調與陳家樂分手跟第三者無關。在2020年11月，余香凝奉女成婚嫁年長13歲的圈外商人陸正渡（Tim），升呢兩億豪門少奶。

此外，陳家樂曾與多名女星傳緋聞，包括林欣彤、陳瀅、黃嘉雯等，不過全部都一一否認。

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