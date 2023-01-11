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【藥物不足】陳沛良：暫毋須立法限購　倡港府調撥藥物助內地抗疫

政治 14:41 2023/01/11

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陳沛良表示，本港市面藥物儲備未到立法規管地步。（資料圖片）

近日社會對退燒止痛藥物需求大幅增加，立法會議員陳沛良表示，本港市面的藥物儲備，現時未到需立法規管的地步，又提議政府可考慮調撥部分抗疫藥物予內地政府。

據報自內地調整疫情防控措施後，出現藥物短缺和斷供等情況。陳沛良以書面形式向政府查詢，會否在確保自身醫療物資充足的情況下，考慮調撥部分抗疫藥物予內地政府。

政府回應指，中央政府早前捐贈給特區政府的抗疫中成藥，已從不同渠道全數分發予有需要人士。而公營醫療系統現時含「撲熱息痛」成分藥物的備存量大概維持在約五至六個月的日常使用。鑑於近日市場上對有關退燒止痛藥物的需求大幅增加，政府正計劃加緊採購相當數量的相關藥物以作儲備。

政府表示，一直就內地及澳門現時疫情最新發展，與相關單位保持緊密溝通，對相關單位提出疫情防控上的互助事宜，包括疫苗、藥物或其他物資等，特區政府力所能及必定全力提供協助。

此外，特首昨日提及的「自律性限制」售賣藥物，陳沛良認為，當局需要本地藥廠、藥品代理商及經銷商達成共識，提出清晰指引後方可實行，而本港市面的藥物儲備現時未到需立法規管的地步。

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責任編輯：趙居逸

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