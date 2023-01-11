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【航空業】HK Express料3月每周400航班回復疫前水平　正與韓方協商復飛濟州釜山

社會 14:17 2023/01/11

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HK Express預計今年3月每周400航班回復疫前水平。（陳麗娜攝）

HK Express預計今年3月每周將有400班航班，回復至2019年底水平。被問到3月才能回復正常水平的原因，行政總裁吳潔文表示，復常需時，需要詳盡計劃逐步增加航班；她指公司已新增航點如新加坡、台北、高雄。

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韓國政府宣布，所有來自香港和澳門的航班由即日起至下月底只能使用仁川國際機場降落。HK Express 最快1月22日有航班前往釜山，吳潔文表示，正與南韓當局協商，暫未決定取消航班，如有旅客要求退款或更改行程，公司會提供協助，如有最新的航班安排將會盡快公布。

早前HK Express 航班疑因氣壓問題須緊急折返香港，公司已向當局提交調查報告，調查結果有待當局公布。

另外，HK Express推出全新商標、機身設計及新制服。品牌標誌像小寫字母「e」象徵HK Express；新制服與香港可持續時裝設計師任朗呈合作，為女性機艙服務員提供褲款選擇，以運動鞋代替傳統的皮鞋，期望增強員工表達個性的機會及帶來便利性，新制服採用了舊制服的回收物料。

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記者：陳麗娜

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