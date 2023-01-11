【隔離生活】港男確診竹篙灣隔離　第14天仍呈陽性翌日轉陰出營

▲ 港男確診竹篙灣隔離，第14天仍呈陽性，翌日轉陰出營。

新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增9,279宗確診，再多67人離世。而日前，有在竹篙灣檢疫中心接受隔離的人士在網上分享，自己在確診以來持續14天快測呈陽性，直到第15日才轉陰出營。事主勉勵其他仍在接受隔離的人士繼續努力，惟有網民卻笑稱，如自己是事主，就會「測到懷疑人生」。

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據Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」，有男網民日前發帖，指自己在確診第15天離開竹篙灣檢疫中心，並分享一張由第4天到第15天的快測結果，顯示自己連續多日快測呈陽性的結果，直到第15天快測呈陰性，才獲准離開竹篙灣檢疫中心。事主並表示：

Day 15 離開了

各位繼續努力，唔好係裡面hea，有書讀書，做多些運動，思考下人生⋯⋯

▲ （圖片來源：Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」）

帖文引起網上議論紛紛，有網民直言：「比我實測到懷疑人生。祝身體健康」，也有人好奇事主在第15日才轉陰：「咁咪連隔離令都過埋期？」、「隔離令過咗期，佢有無再續？」獲事主回覆：「沒有，轉番藍碼，然後1次陰即刻走得。」點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣