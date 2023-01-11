【網絡熱話】港女列8大條件　預算$1.1萬租港島兩房單位熱議

▲ 唔知最後有冇業主肯租呢?

香港樓價及租金高昂，如果想住得比較好的地段而且要交通方便價格都較貴。樓價最近下滑，有港女大膽出Post列出8大條件徵求租盤，希望與年老的愛犬一同租住港島區的兩房單位，預算租金為1.1萬元，隨即引起熱議。

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港女日前在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發文並徵求租盤，希望可以在3月尾開始起租，地點位於鰂魚涌、北角或筲箕灣區一帶，而且要兩房單位，預算租金是1.1萬元或以下。

她提出以下8大要求：

1.容許養狗(一隻年老貴婦狗)

2.即熱式熱水爐

3.有冷氣

4.有乾濕分離洗手間

5.附近有停車場

6.租金1.1萬或以下

7.地點在鰂魚涌、北角或筲箕灣一帶

8.2房

▲ 港女希望帶同愛犬居住。

樓主指自己全職工作，準時出糧，可提供入息證明。狗狗僅在有人在門口徘徊時或按門鐘才會吠，其餘時間都安靜，業主盤及代理盤均可。

帖文引起網友熱烈留言，有部分人直言樓主的預算太低，並指「鰂魚涌一房都萬幾蚊」、「US11000?」、「劏上劏可能有」、「今年係2023喎樓主」亦有網民指要養寵物比較難搵盤。

亦有網民指出，這個條件不是沒有可能，但要住唐樓「如果唐樓都有機會得。」 「西灣河、筲箕灣舊樓有機會呢個價搵到」 「鰂魚涌太字頭同怪獸大廈（益昌大廈）大量，9000都有，不妨去睇下。」 「要取捨，鰂魚涌同太古站之間可能有你要求，但可能番工要行幾步。其實你自己行一行條街，得著點都多過上網問人。希望幫到你。」

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責任編輯︰王明芳