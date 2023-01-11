【缺乏性教育】自慰期間將溫度計插尿道　12歲性好奇男童忍痛9小時求救

▲ 中國一名12歲男童自慰性好奇，將溫度計插入自己尿道。

孩子踏入青春期，生理和心理上都有大轉變，可是不少傳統家長視「性教育」為禁忌，不對孩子提及分分鐘有機會釀成意外，有醫學報告刊載了一宗發生於中國的尿道受創案例，一名12歲男童源於性好奇發生意外，自慰時將溫度計插入尿道，需送院進行手術取出。

性好奇將溫度計插尿道

綜合外媒報道，醫學報告《亞洲外科雜誌（Asian Journal of Surgery）》於去年12月下旬刊登了一宗男童尿道受創的案例，涉事者為一名住中國四川成都的12歲男童，正值青春期的他在家中房內自慰，過程中萌生好奇心，將一支溫度計插入自己的尿道裡。

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該男童無法取出溫度計，下腹痛了足足9小時，難以再忍受痛楚，哭著向母親求救，家人緊急將他送到成都市龍泉驛區第一人民醫院的急診室求診。

微創手術取出異物

從X光片所見，男童骨盆下發現一支溫度計，由於溫度計已進入膀胱，為了避免膀胱和尿道的二次損傷，醫生以微創技術開刀去取出溫度計，手術過程中，醫生將輸尿管鏡經尿道進入膀胱，雖然過程艱難，但最終成功將溫度計緩緩地推出。

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嚴重缺乏性教育引發意外

醫學報告指出成人偶然發生膀胱異物的案例，兒童相較罕見，膀胱和尿道異物包括有電線、磁球、螺絲和鋼筆等，溫度計是一種罕見的異物。

成都市龍泉驛區第一人民醫院醫生又指，是次案例和中國性教育嚴重缺乏有很大關係，許多父母逃避和孩子討論性知識，可是進入青春期的孩子自然會對性充滿好奇。如同涉事男童，家長就是對相關話題避而不談，男孩出事後亦羞愧不即時向父母求助，9小時後忍受不了才開口。如果孩子發生和性相關意外時不敢及時尋求醫治，後果可大可小。

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責任編輯︰王明芳