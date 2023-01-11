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【治療癌症】港大研發中期肝癌「先縮後除」治療方案　近五成患者根治

社會 14:26 2023/01/11

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港大醫學院研發中期肝癌「先縮後除」三部曲綜合治療方案。（馮漢柱攝）

港大醫學院發表全球首創中期肝癌「先縮後除」的綜合治療方案，治療不能透過手術切除的中期肝癌。此綜合治療方案能令近五成病人達至腫瘤的根治效果。

香港每年有近1800宗肝癌新症，當中僅三成病人適合進行手術根治，其餘病人主要接受藥物治療或介入治療，但當時僅對一成病人完全有效。

臨床醫學院外科學系及臨床腫瘤學系團隊以「先縮後除」治療三部曲，先為病人進行肝動脈栓塞化學療法來控制腫瘤，再讓病人接受立體定向放射治療正面攻擊腫瘤，其後持續每兩星期一次免疫療法追擊癌細胞，目的是把腫瘤縮小至可用手術割除，從而根治肝癌。

研究團隊共招募了33位合資格的肝癌病人參與研究，當中約55%病人接受三部曲治療後被認為適合接受手術，42%病人的腫腫細胞全部壞死，其後兩年半跟進覆診的結果亦顯示，病人的存活率可高逾九成。

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記者：李芷玲

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