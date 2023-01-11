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【港區國安法】47人初選案1法官退出審訊　案件押後2月初開審 

社會 14:31 2023/01/11

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西九龍裁判法院。（資料圖片）

47名參與民主派「35+」初選的人士涉違反《國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪一案，其中30名被告早前於交付程序中表明認罪，16人今（11日）進行案件管理聆訊。主審法官之一陳嘉信因健康理由退出案件，今改由法官李運騰接手，不認罪被告的審訊亦因此押後至2月初開審。另外，7名被告申請於審訊前處理判刑，3名法官聽畢陳詞拒絕申請，將判刑押後至審訊後處理，擇日頒布判決理由書。

案件為高等法院審理，案件管理聆訊今移師於西九龍裁判法院進行，16名被告為袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、朱凱廸、黃子悅、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、范國威、呂智恆、岑敖暉和王百羽有出庭應訊，其中袁嘉蔚、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、吳敏兒及范國威申請在審訊前判刑。

案件原本由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡審理，法官陳慶偉今於庭上指出，法官陳嘉信因健康理由退出案件，改由法官李運騰接手，審訊亦因此延後1至2周，約於2月初開審。

控方指，其中7名被告申請在同案不認罪被告開審前判刑，其餘被告則態度中立。控方表明反對，指除非被告有重大風險須額外服刑，一般情況下須待同案被告審結後再判刑。控方指本案案情嚴重，各被告的角色不輕，一旦審訊途中出現新證據，或會影響判刑。
 
3名法官聽畢陳詞後，退庭約1小時後拒絕申請，將判刑押後至審訊後處理，擇日頒布書面理由書。

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記者：陳曉欣

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