【紅館騷騙案】歌迷花$2,400網購MC門票　遭騙徒要求入24萬元保證金後疑受騙

▲ 歌迷網購演唱會門票被騙24萬。（Facebook CyberDefender 守網者）

年初至今兩周，警方已接獲至少73宗有關演唱會門票騙案的舉報。當中發現最受騙徒歡迎的演唱會包括陳奕迅的《Fear and Dreams》、韓國女團Blackpink的《Born Pink》及張天賦的《This is MC》，各佔演唱會門票騙案當中2成以上，涉及各大社交及買賣平台。

一名歌迷在二手買賣平台Carousell以2,800元購買兩張This is MC的門票，7日內被騙徒指使他轉帳超過24萬元到不同的銀行户口，過後對方便失去聯絡。

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騙徒做法一般以收取保證金為名要求買家轉帳支付，最後失聯。警方提醒市民應從官方渠道購買門票，提防不明來歷的賣家。如光顧個人賣家，應儘量選擇當面交收並檢查門票真偽。

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記者：馮芷婷