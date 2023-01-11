【紅館騷騙案】歌迷花$2,400網購MC門票 遭騙徒要求入24萬元保證金後疑受騙
社會 16:06 2023/01/11
年初至今兩周，警方已接獲至少73宗有關演唱會門票騙案的舉報。當中發現最受騙徒歡迎的演唱會包括陳奕迅的《Fear and Dreams》、韓國女團Blackpink的《Born Pink》及張天賦的《This is MC》，各佔演唱會門票騙案當中2成以上，涉及各大社交及買賣平台。
一名歌迷在二手買賣平台Carousell以2,800元購買兩張This is MC的門票，7日內被騙徒指使他轉帳超過24萬元到不同的銀行户口，過後對方便失去聯絡。
常見詐騙專頁：
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騙徒做法一般以收取保證金為名要求買家轉帳支付，最後失聯。警方提醒市民應從官方渠道購買門票，提防不明來歷的賣家。如光顧個人賣家，應儘量選擇當面交收並檢查門票真偽。
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記者：馮芷婷