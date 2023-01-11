【著數優惠】輕電器網購平台迎兔開運賞   大年初一派發$888大利是【內附連結】

▲ 電器幫ElecBoy由即日起至1月31日期間舉行迎兔開運賞。

一年之計在於春，新春佳節是時候為家居打造新氣象，於兔年鴻「兔」大展，大吉大利！輕電器網購平台——電器幫ElecBoy於即日起至1月31日期間舉行迎兔開運賞，包括勁搶$888大利是、$1688好意頭閃購日、包羅萬有年宵市集，及過千件產品激減低至22折四重驚喜。

新年優惠1︰年初一勁搶$888大利是

搶過大利是，新一年隨即開運大吉！推廣期間，電器幫大派6款新春利是金額總值超過$1,388。顧客凡購物滿指定金額，輸入利是封上優惠碼即可享額外折扣，優惠同時適用於減價產品，盡享折上折優惠。

逢週二及週四之「限定激搶大利是」折扣金額更高達10%，每回合各金額限10個名額，先到先得。電器幫更於年初一(1月22日) 派發$888大利是，名額只限一位，可享購物滿$8,888即減$888優惠。另外，Citi信用卡客戶及livibank客戶選用指定信用卡亦可享專屬折扣。

新年優惠2︰$1688好意頭閃購日

新一年電器幫祝你財運亨通，「一路發發」。電器幫於1月18日舉行會員限定的$1688好意頭閃購日，特別揀選9款熱賣產品，以驚喜閃購價$1,688發售，包括BOSCH BCS611P4A Unlimited S6充電式無線吸塵機 (藍色)、PHILIPS ADD6910/90 RO純淨飲水機 (白色)、Insta360 Go 2輕便運動相機(白色)、Fender Newport 2 無線音箱(黑色)等。每款只限5個名額，先到先得。記得先在1月17日獲取會員專屬閃購優惠碼，再於1月18日早上10時開搶。

當日更另外熱推88件神秘產品進行一日限時優惠，每款限量10件

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新年優惠3︰網上年宵市集

電器幫準備了五大主題小店，包括各項生活好物，即使安坐家中也有逛年宵的樂趣。

出走外遊小店：包括電子書閱讀器、航拍、潛拍、旅遊用品等。

玩樂小店：包括遊戲機、耳機、科技潮物等人氣玩意。

山系小店：包括營帳、露營椅、戶外廚具等露營必備用品。

生活好物小店：包括收納用品、特色枱/櫈、燈具等。

小孩與毛孩小店：包括各式母嬰及寵物產品。

新年優惠4︰過千件產品激減低至22折

推廣期內將有過千款熱賣產品激減低至22折，如家庭及廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品、旅行產品等！產品更來自各大人氣品牌，包括SONY WH-1000XM5 耳機($2,579)、Moobibear MB2正負離子快乾風筒($1,029)、ASUS TUF-AX3000路由器($979)等，讓顧客可以盡情購物，藉機去舊迎新。

記者︰劉妙賢