【兩地通關】市民投訴無法再預約通關名額 「A4聯盟」促港府盡快解決

▲ 立法會「A4聯盟」指接獲不少市民求助，在完成一次過關流程後，無法在預約系統再次預約名額。（資料圖片)

目前港人通過陸路口岸入境內地，需要提前在政府網站預約取得名額。立法會「A4聯盟」楊永杰、梁文廣、張欣宇、林素蔚表示，接獲不少市民求助，指在完成一次過關流程後，無法在預約系統再次預約名額，促政府盡快解決。

「A4聯盟」表示，地區辦事處收到不少市民求助，表示在1月8日經預約系統成功預約通關名額，並按照防疫規定過關，於1月10日返回香港，但想再次預約名額返回內地時，卻發現系統顯示預約失敗，理由是不允許多次預約、名額已滿、身份證明文件資料不正確等。

他們指出，根據港府預約網站顯示，「如申請人於系統內已有一個當天或未到期的預約，將不會容許再進行預約。」若市民是按正常程序過關，理應不會出現無法再次預約的情況，擔憂若將來兩地往返人數增多，會出現更大問題，敦促政府給予解釋，並盡快解決相關問題。

至於出行前48小時內進行的核酸檢測陰性證明的要求，「A4聯盟」認為，仍對市民造成不便，無法更靈活的安排行程。他們建議港府與內地政府商討，爭取在農曆新年前，以口岸快測陰性作為通關標準，並增加預約名額，同時積極考慮於農曆新年後，取消所有往來人員核酸檢測要求，達致毋須配額的全面通關。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥