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【新冠疫情】KKwong解構新冠病毒變異原因　病毒突變源於一個成份

社會 15:45 2023/01/11

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(KKwong社交平台)

新冠疫情已爆發3年，其間演變成多種變種病毒，究竟病毒是如何演變？香港大學化學系博士鄺士山（KKwong）於社交平台帖文，向網友解構病毒的變異方式。KKwong表示，生物的遺傳物質分別有3種，包括DNA （脱氧核糖核酸）、 RNA （核糖核酸） 以及 prion （朊毒體） 。其中新冠病毒透過 RNA不斷突變。

KKwong表示，病毒可以利用宿主身體的聚合酶(polymerases)產生更多病毒 RNA。造成有利病毒繁殖的蛋白質 （RNA聚合酶）、亦可以製造成S蛋白 （spike protein） 去黐住人體的ACE-2 受體，令我們受感染。

KKwong解釋，由於進化的原因，RNA 複製本身本身就充滿誤差。每1,000-100,000 複製就有一個 base 對錯，生成不同的蛋白質。由於新冠病毒是利用 RNA 複製，如果每一次繁殖只有 0.999 機率同上次一樣，複製1000次就只有 （0.999）^1000= 0.368 即36.8% 機會同原始 RNA一樣。

KKwong指，RNA有突變是大自然必然的事實。當市民打 Alpha 病毒株設計嘅疫苗，未必能夠得到100%保護。由於發生不同病毒株的交換RNA訊息效應，後果更加嚴重，因此西方對中國這波疫情的大爆發感到擔憂。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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