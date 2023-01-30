星展銀行致力完善員工福利   體貼員工身心靈需要

疫情改變了不少企業的營運模式，企業尤其愈來愈重視員工的福利，務求提升公司上下的凝聚力，鞏固業務增長的基礎。星展銀行（下稱「星展」）一直關注同事的身心健康，繼去年9月率先推出全方位照顧員工個人和工作生活的iOK後，今年亦重新設計iFlex彈性福利計劃，以及稍後時間將推出iFit健康計劃，以配合員工不同的生活模式。星展相信，體貼照顧同事的身心靈有助激發他們的潛能，一同推動公司持續發展。

星展認為，要增加同事對公司的歸屬感，必須要令同事感到關懷及備受重視。因此，星展會定期檢視同事的福利配套，以及參照市場做法，確保其員工福利方案具備競爭力及設合員工需要。

iOK——全天候滿足同事工作與生活需要



iOK是一個創新的僱員輔助計劃，為星展員工及其直系親屬提供一系列免費支援服務，範疇涵蓋個人工作發展及生活消閒、家人照顧、法律及財務服務轉介、心理及人生規劃方面的諮詢服務等，全方位支援同事生活各個層面的不同需要。

▲ iOK全力支援星展同事的工作和生活需要，使他們毋須費心太多。

iOK猶如禮賓服務台，可為同事就旅行、托兒及長者照顧服務、租務及其他法律事宜等需求提供相關服務供應商資源，讓同事專注工作，毋須為個人事務分神。當同事有需要，可透過24小時熱線電話、電郵或網上聯絡iOK平台，3個工作日內將獲得回覆跟進。輔導人員專業且經驗豐富，會以保密方式處理個案，提供適切支援。iOK計劃適用於全球的星展同事，熱線支援超過60種語言，同事毋須擔心語言不通。

此外，iOK網上平台會定期分享有關健康、育兒、個人成長和職涯規劃的文章，並舉辦人生規劃和靜觀等相關課程，滿足同事的不同需要。

iFlex彈性福利計劃與iFit健康計劃——靈活促進健康，附設額外獎勵



星展理解同事希望僱員福利及健康支援能夠更個人化，以切合同事的個別需要，所以在原有的基礎上，加碼推出進階版iFlex。根據新計劃，每名香港同事每年均獲發4,000港元名為「iFlex$」的健康金額，可用於購買與健康或工作有關的產品或服務。iFlex$的涵蓋範圍十分廣泛，例如在家工作數碼產品、健身會籍、視光服務、營養師諮詢服務甚至樂園門票或寵物護理等。此外，同事亦可靈活運用iFlex$調整員工醫療保險的額度，方便他們在毋須增加額外成本的情況下獲得更適切的保障。另一方面，為了增加新計劃的彈性，如同事或其配偶在星展以外其他地方已有醫療保障，同事可選擇將相等於該重覆部份的福利價值用於購買與健康或工作有關的產品或服務，更貼心照顧同事的真正需要。

至於iFit計劃，旨在鼓勵星展員工更注重健康生活，提倡預防勝於治療的黃金法則。iFit計劃會於稍後時間推出，同事若能夠完成健康目標，便可獲得額外的iFlex$，以示鼓勵。

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（特約）