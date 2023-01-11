【非法售賣】涉經社交平台售未經註冊新冠口服藥　37歲男被捕

▲ 一名37歲男子涉嫌非法售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品。（政府新聞處）

衞生署今日（11日）與警方採取聯合行動打擊非法售賣新冠口服藥物。行動中，一名37歲男子涉嫌非法售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品及含有第1部附表3毒藥的處方藥物被拘捕。

衞生署近日接獲情報指有人透過社交平台售賣新冠口服藥物，隨即展開調查，並於今日與警方採取聯合行動。衞生署的調查仍在進行中。

根據《藥劑業及毒藥條例》（第138章），所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或在沒有醫生處方情況下售賣第1部附表3毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。

現時，只有兩款分別輝瑞香港有限公司和美國默沙東藥廠有限公司供應本港的新冠口服藥物帕克斯洛維德「Paxlovid」及莫納皮拉韋「Molnupiravir」根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）獲註冊為香港藥劑製品。目前，只有上述兩款口服藥物獲管理局批准註冊用作治療新冠病毒病。

衞生署發言人強調，現時兩款新冠口服藥物只可向公私營醫療機構及醫生供應，病人亦只可經由註冊醫生按需要獲處方有關藥物，零售藥房不能向供應商採購以及向市民銷售有關口服藥物。管理局考慮到使用該兩款註冊新冠口服藥物時，需注意有關病人是否適用，以及相關禁忌和可能出現的副作用等因素，因而於註冊條件加入上述特設限制。

衞生署有既定機制監察市場上銷售的藥劑製品，並會透過不同的渠道收集情報。一般而言，當衞生署發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品，會即時展開調查，有需要時會與其他執法部門展開聯合行動。如衞生署和其他執法部門發現任何違規行為，必定會依法處理。衞生署和其他執法部門會繼續加強巡查和執法，以保障公眾健康。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

​已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

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記者：黃穎津