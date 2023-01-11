【三高問題】研究發現疫下壞膽固醇超標市民增5成 4分之1因不良生活習慣影響

▲ (受訪者提供)

膽固醇過高是不少慢性疾病的成因之一，有組織進行研究 967 名低密度脂蛋白膽固醇(壞膽固醇)的市民，當中21%受訪者未達理想水平，增幅達 5 成。研究並發現，只有6成7受訪者認為口服藥有效降低膽固醇至理想水平。港大內科學系名譽臨床助理教授翁思宇表示，患者若持續使用他汀類藥物仍未能有效降低『壞』膽固醇，應跟醫生商討並調整治療方案，以達至治療目標。

關心您的心於 2022 年 11 月中進行調查，共訪問 967 名 18 歲或以上、曾出現「壞膽固醇」過高的市民。調查顯示，74%受訪者在疫情緩和時，曾未有緊遵飲食、運動及覆診建議，包括把握機會外出用餐（58%）、未能重拾運動習慣（45%）、把握機會外出吃高脂/煎炸食物（21%）及自行延遲膽固醇檢查（13%）。

受訪者的「壞膽固醇」指數在疫情下全面上升，其中未達理想水平比率（>2.6mmol/L）更由 14%升至 21%，增幅達 5 成。四分一受訪者（24%）曾被醫生指出其『壞』膽固醇水平受疫情下不良生活習慣所影響。研究亦發現，雖然有 64%高膽固醇受訪者有定期驗膽固醇習慣 （平均每 9.8 月一次），但 70%受訪者在驗膽固醇前曾「出貓」，平均在檢驗前 3.6 星期開始節食/食清淡食物（53%）、較平常勤力做運動（41%）及減少外出食飯（39%）。

是次調查指出，59%受訪者獲醫生建議接受藥物治療，但當中僅 79%曾使用降膽固醇藥物：99%曾使用口服降膽固醇藥物，惟僅 67%認為口服藥有效降低膽固醇至理想水平。港大學內科學系榮譽臨床教授蕭頌華指出，除了傳統口服藥物，患者可接受 PCSK9 抑制劑藥物治療，與他汀類藥物合併或單獨使用。新一代 PCSK9 抑制劑，劑如因利司然(Inclisiran)，在完成初始的兩劑治療後(相隔 3 個月),每半年接受一次注射,可降低「壞」膽固醇達 54%。

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責任編輯：陳展棋