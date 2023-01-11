【富貴港姐】曹敏莉晒3子女漢基學生相　讀全港最貴國際校每年共70萬學費

▲ 港姐冠軍曹敏莉分享3子女身穿漢基校服的學生相。

踏入40歲的前港姐冠軍曹敏莉（Mandy），2010年與坐擁億萬身家的金融才俊張家傑結婚，育有3子女專心做少奶奶，一家五口現居於半山過千呎複式豪宅，又安排三子女入讀全港最貴國際學校，單是學費支出每年超過70萬，未計學校雜費及債券，可見曹敏莉一家財力雄厚。

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曹敏莉近年養尊處優，專心相夫教子，主要工作是擔任慧妍雅集信託委員會主席長達10年，間中出席慧妍雅集的公開慈善活動。

Mandy樂於分享自己的家庭生活，近日她在社交平台貼出三子女的最新學生相，齊齊穿上漢基國際學校（Chinese International School，CIS）的校服，並拿起各自最喜歡的東西，11歲大女Dora手持英文書、9歲二仔Marco最愛籃球、6歲細仔Leo則捧著一隻恐龍。Mandy留言表示3子女分別就讀Year 6、Year 4及Year 1，

我家的3個孩子，都在自己的道路上有出色表現，我們是由內至外地愛他們。

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Mandy曾接受TOPick訪問談及子女的窩心事，讚揚大女Dora貼心、孝順，會經常寫紙條給她，當知道媽媽身體不適時，又會為媽媽整暖袋和揼骨，「最甜蜜的事都是一些生活小事，可能我都是個孝順女，所以我的小朋友都希望像我一樣去孝順媽媽。」她又表達了對子女期望，

只要他們最重要是做個開心、健康的人，最好能夠成為對社會有貢獻的人，以及需要有愛心。

▲ 曹敏莉與張家傑育有三子女。（IG圖片）

CIS最受富二代歡迎

Mandy和張家傑安排三子女入讀最受本港富二代歡迎的漢基國際學校，富二代校友包括劉鑾雄（大劉）子女劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女等。

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漢基國際學校的學費是全港最昂貴，翻查資料顯示，CIS學費比起弘立、耀中和香港國際學校都要高，於2022至23學年，CIS一年級至六年級的學費高達$243,300，七至十三年級則收$287,300至$291,200不等。此外，2018至19學年及之後入學漢基的學生，須每年繳交年度建校費$28,000。而新生若被確認獲取錄，亦須立即繳交15萬港元留位費。

CIS於1983年創校，位於北角寶馬山，設有幼稚園及中小學部，早於1992年啟動IB預科課程，是香港最早採用IB課程的國際學校，到2002年開始中學IB項目。據CIS學校網頁資料顯示，學生歷年IB成績高達99%合格率，平均分達到40.89，有73%學生獲得40分或以上總分。

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責任編輯︰林綺玲