▲ 西九龍高鐵站。（馮漢柱攝）

政府今晚（11日）出新聞稿宣布，廣深港高速鐵路（高鐵）西九龍口岸及高鐵香港段將由周日起恢復服務。



政府指，高鐵復通初期會恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務。中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。



高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，即上午6時30分至晚上11時30分。口岸將不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。



政府指，一直與內地相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥。其中，港鐵公司與國鐵集團和廣鐵集團在1月8日起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習有關的程序及跨境路況，並測試系統運作。紀律部隊今早亦於高鐵西九龍口岸進行演練，確保通關初期口岸運作暢順。

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記者：黃小冰