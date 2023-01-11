【陳奕迅演唱會】Eason發現聲音出現問題　陳奕迅擔心失聲台上泣不成聲【有片】

陳奕迅（Eason）演唱會在昨晚（1月10日）舉行第24場，不知是不是天氣影響還是因為休息一日後令人放鬆，Eason身體開始湧上倦意，所以昨午綵排時，發現聲音現出現有少許問題，令他突然浮燥，驚恐發作擔心自己會失聲。

雖然昨晚演順利完成沒出現問題，觀眾亦反應非常熱烈，但到安歌部份，他選唱自己近年最愛的一首歌《相信你的人》，歌詞令入行27年來的他，第一次落淚觀眾面前，現場不少歌迷也跟著他哭起來，場面感人又震憾。

觀眾熱烈支持

昨晚到talk位時，Eason接受觀眾歡呼拍掌已經很感動，他鞠躬良久，對大家說: 「多謝大家包容，你哋係童子軍(日行一善)，呢兩日....不知天氣定咩...有啲嘢發咗出嚟，我突然好驚，好驚自己冇聲....。」觀眾狂拍掌歡呼: 「唔駛驚」、「好好聽」、「勁正呀」。

Eason聞言說：「當然我哋有現代科技幫忙，我冇去打針呀，因為好傷呀打針。我食咗粒藥囉。不過唔緊要，做完明日一場，我仲可以休一日，好似腳拉傷一樣，其實你用咩藥膏都係冇用，最緊要係休息。今日我覺得自己未做到最好囉....畀唔到平時跳跳紮大家。」

他續指：「我又怪責自己，加乜野場，做25場咪好囉，自己戇居、覺得一路都好好，我又27號生日，咁27場幾好喎，其實大家咁好，搶飛入來支持我，我唔應該諗番轉頭，即係呢個騷都係想帶俾大家一些理念，人經常thinking too much ，我都係諗太多。」

故此他坦言下午綵排時又驚又緊張：「沉過依家一千倍，嚇親所有工作人員，其實係我太緊張，自己同自己比較，不想令大家失望.... 諗太多..... 」

年紀大易感觸

觀眾不停大叫他「加油」、「冇事」、「唱得好好」、「唔怕」，Eason笑道：「你梗係啦你，你都聽完，試下我同你講，今日退飛改期...」觀眾再大叫: 「唔緊要，改期都等你！」Eason即又開心又感動：「咁你真係好愛我。多謝你哋，今晚畀咗好多力量我。」

到安歌環節，Eason揀了他近年非常喜歡的一首歌《相信你的人》，唱畢他第一次留下來解釋為何揀這首歌：「呢隻歌係我19年，為部電影《銀河補習班》而唱，鄧超導演帶埋部未完成的電影，飛來香港畀我睇，問我有冇興趣唱隻歌。」

他繼續回憶說：「佢最初想用《單車》改國語版，但係我覺得佢咁有誠意，《單車》亦唔係好適合變國語版，最後我搵咗台灣我好尊重的一位好朋友，陳小霞寫詞、姚若龍作曲，佢哋話放心交畀佢哋，最後這首歌出來。」

然後他表示：「不知係人年紀大易感觸定點，歌詞真係好令人動容，我知大家香港人鐘意廣東歌，但一隻好歌，點解要分語言呢？音樂係世界語言，你可能聽一隻土耳其歌你都會被感動，所以我好想用來送俾大家....」

Eason泣不成聲

講到此，Eason突然感斶到控制不到情緒，20多年來第一次於台上落下淚來，泣不成聲。

暫停了一會，他抹著淚水道: 「唉，我係唔suppose畀呢個樣人，20多年來，我從來都唔會畀呢個樣大家睇嘅....唉，羞家，失禮失禮..... 我通常剩係帶歡樂同憤怒畀大家，哈哈....我冇哀愁，哀愁係晒歌裡面，我亦唔想喊，喊緊點唱歌畀大家聽....呢隻歌陪咗我2、3年，每當我有不開心，迷惘時，呢隻歌畀咗好多力量我，所以我特登揀來送畀大家，請大家相信: 勇氣就係魔術，可以幫到你。」

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繼而Eason又說：「我剛剛決定，今日好special… 」觀眾即呼歡雷台，震裂紅館。

他然後稱：「我係網上睇，有啲人話，陳奕迅的確實得一個，然後有人留言，唓！任何人都得一個。我覺得佢講得好啱，好正，哈哈，所以睇網上comment ，大家唔好咁認真，有時睇留言有粗口都好正，幾好笑。」

最後Eason稱：「言歸正傳，我今日就派咗隻新歌《盲婚啞嫁》，既然大家今晚咁開心，又有咁大個營幕，佢地又拍拍下，拍咗好長拍左個微電影，襯有個咁大營幕，一齊睇好唔好？」

觀眾即開心到震，全部留座欣賞這部微電影首播，繼而Eason更首唱這首新歌，令大家大感足才離場。

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