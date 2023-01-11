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【兒童腦癌】8歲腦癌女童被父母放棄治療　寄養嫲嫲不離不棄盼現奇蹟

兒童健康 18:01 2023/01/11

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台灣有名8歲女童患有腦癌，被父母放棄治療。

「阿嫲不要哭，我真的很愛妳，放心，我一定會乖乖聽話……」此話出自8歲患有腦瘤的女童「小芸」（化名），小芸在嫲嫲的寄養懷中輕聲地說著。小芸患惡性腦瘤並轉移咽喉，被醫生斷言只剩1年命，親生父母已簽紙放棄治療，但愛錫她的寄養家庭嫲嫲及學校師長，不想放棄任何希望，盼有醫院收症延續小芸的生命。

被父母遺棄送到寄養家庭

綜合台灣傳媒報道，8歲的小芸（化名）就讀新北市樂利小學二年級，其原生父母生下6名孩子，由於無力撫養，將小芸與妹妹送到寄養家庭收養，由一對充滿愛心的老人家湊大，而另外2位小朋友被送去孤兒院。小芸獲寄養嫲嫲及爺爺悉心照顧4年多，老人家對她和妹妹疼愛有加。

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可是，小芸一年級開始出現間歇癲癇症狀，直到去年7月底，她頭部出現腫脹、劇痛去求醫，血水不斷流出被檢查出腦部有多處腫瘤，經歷3次開刀，其中在去年10月曾因失血過多終止手術，醫生無法完全清除她的腦瘤，並診斷小芸患上的腦瘤相當罕見，腦部沿著血管增生的腫瘤泡泡、糜爛組織。

父母簽紙放棄治療女兒腦瘤

醫生評估小芸最多剩1年壽命，其親生父母已簽名放棄治療，同意小芸轉向安寧治療，即醫護以減輕小芸的痛苦為主，讓她在獲照顧下走過人生的最後階段、得安然逝去。當時小芸住院超過3個月，由於父母選了放棄積極治療，她期滿後被迫出院，目前在社區型醫院安養。小芸的病況時好時壞，癌細胞近期轉移至喉嚨，無法如常進食，每天靠營養針維生。

寄養嫲嫲和老師去探望小芸，可見小芸在嫲嫲的懷中，氣若游絲地安慰哭起來的嫲嫲，「阿嬤不要哭，我真的很愛妳，阿嬤放心，我一定會乖乖聽話……」情景令人心酸。

寄養嫲嫲看著小芸受苦非常心痛，而小芸所讀小學的師長想幫助她，不想放棄任何希望，決定想盡辦法爭取小芸獲腦科權威醫生收症，盼出現奇蹟延續生命，而不少有心人士正為小芸籌集善款，希望給予她最好醫療資源。

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責任編輯︰王明芳

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